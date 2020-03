Přitom zástupci týmů ze Zlínska v MSFL ještě ve středu odpoledne normálně trénovali.

„Čekáme ale na zprávy z vrchu. Je dost možné, že skončíme s přípravou a budeme čekat, jak se celá situace vyvine. Nevím, co z toho bude. Každopádně nařízení musíme respektovat. Všichni víme, že zdraví lidí je na prvním místě,“ prohlásil trenér Zlína B Jan Jelínek.

Bývalý ligový fotbalista si v současné situaci dokáže představit, že by se třetí liga vůbec nedohrála.

„Samozřejmě by to bylo nečekané, ale po posledních zprávách bych se tomu možná ani nedivil. Všechno záleží na lidech z vyšších míst. Jejich rozhodnutí rovněž budeme respektovat,“ zůstává Jelínek v klidu.

Až doposud normálně trénovala také juniorka ligového Slovácka. Teď si ale budou muset kluci nejen z Uherského Hradiště nejspíše odpočinout.

„Beru to tak, jak to je. Nic jiného mi ani nezbývá. Stejně nic neovlivníme, takže budeme čekat, jak se situace vyvine. Pro fotbal to samozřejmě není dobře, ale na druhé straně jde o lidi, takže dokážu pochopit, že se soutěž třeba vůbec nedohraje,“ uvedl trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Současnou situaci vnímá a respektuje i Miroslav Ondrůšek, který ještě ve středu měl svěřence pod dohledem. Co bude v dalších dnech, ale trenér Uherského Brodu neví.

„Samozřejmě je to nepříjemné, protože jsme se dva měsíce připravovali a po odehrání jednoho zápasu se mistrovská soutěž do konce března přerušila. Pokud je to ale nutné a akutní, nic s tím neuděláme,“ ví dobře někdejší ligový gólman.

Vedení Uherského Brodu dokonce na volné víkendy shánělo soupeře pro přípravné zápasy, vyhlášení nouzového stavu ale všechny plány zhatilo.

„Pokud to bude možné, budeme pokračovat v přípravě. V opačném případě si od fotbalu odpočineme. Jiná možnost stejně není,“ uvědomuje si Ondrůšek, který se připravuje i na variantu, že by se soutěž vůbec nedohrála. „My jako sportovci, trenéři, samozřejmě chceme dál hrát, ale pokud nám to opatření neumožní, nic s tím neuděláme. Příjemné to není není. Rozhodující bude, jak se rozhodne vedení soutěže. Tomu se prostě podřídíme,“ prohlásil Ondrůšek.

Hodně naštvaný byl kroměřížský trenér Bronislav Červenka. Známého kouče středeční verdikt o odložení březnových kol hodně naštval. Nyní věří, že se třetí liga na začátku dubna normálně rozjede. „Modlím se, aby se všechno brzy dalo do pořádku, šíření nákazy ustoupilo a mohlo se normálně hrát,“ přeje si.

Bývalý ligový fotbalista by klidně hrál i bez diváků. „Podle mě to, že se nehraje, někomu prostě vyhovuje,“ je přesvědčený.

Sám ale dobře chápe vážnost situace. Přesto ho mrzí, že dvouměsíční zimní příprava nakonec vyjde vniveč. Hrozbu předčasného konce sezony si vůbec nepřipouští. „Doufám, že to není reálné, ale v tuto chvíli je asi možné všechno,“ tuší. „I když vím, že s termíny by mohl být problém. Hrálo by se středa – sobota. Bylo by to naknap, ale zvládnout by se to dalo,“ myslí si Červenka.