Pracovitost v kombinaci s talentem se vyplatila. Své o tom ví 17letý fotbalový brankář Alexandr Urban, který se z Vidčí přes Vsetín dostal nejen do prvoligového klubu Slovácka, ale čerstvě i do české reprezentace U 18.

Fotbalový 17letý brankář Alexandr Urban. | Foto: se svolením Alexandra Urbana

„Když jsem se dostal v přípravce do výběru OFS Vsetín, vybral si mě FC Vsetín a já jsem tam hrával do 12 let. Vzpomínám rád na trenéra Romana Dobeše. Nyní jsem ale pět let ve Slovácku," vzpomíná úspěšný gólman Alexandr Urban, jehož na zelený pažit ho na Sahaře ve Vidči přivedl jeho otec Vladimír, dlouholetá opora defenzívy Vidče a nyní Zašové.