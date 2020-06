Zatímco v úvodní části Valaši dominovali a z několika velkých šancí třikrát skórovali, po přestávce kupili chyby, nebránili a nakonec po přestřelce padli.

„O přestávce jsem prostřídal sestavu. Mužstvo od začátku druhé půle působilo odevzdaným dojmem a nakonec zápas skončil debakl,“ pronesl Hajný.

Přitom účastník divize F na hřišti rivala ze čtvrté nejvyšší soutěže od začátku střetnutí dominoval.

„Brzy jsme vedli 2:0 a měli další dvě vyložené šance ke skórování. Vrána šel ještě s jedním hráčem sám na domácího brankáře, ale gól nedal a hned z protiútoku jsme inkasovali kontaktní branku na 2:1,“ popisuje zřejmě klíčový okamžik sobotního dopoledního zápasu Hajný.

Všechovice ožily, skóre brzy srovnaly. Valašské Meziříčí si ale ještě do přestávky vzaly vedení zpět. Druhá půle už patřila Tatranu, který skóre čtyřmi brankami otočil a nakonec vysoko vyhrál. „Místo, abychom poctivě bránili a vyráželi do brejků, tak jsme to začali otvírat a vůbec nebránili,“ dodal Hajný.

Zkušený kouč o víkendu postrádal pouze Kadlu. Nyní mají Valaši volno. Znovu se sejdou v pondělí 29. června, kdy odstartují klasickou letní přípravu.

Přípravný fotbal

Tatran Všechovice – TJ Valašské Meziříčí 6:3 (2:3)

Branky: Jan Plešek 2, Hrdlička, Hoffmann, Richter, Rolinc - Martin Výmola 2, Václav Vozák