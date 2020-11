ROZHOVOR/ Bylo o něm ve fotbale na Vsetínsku hodně slyšet. Miroslav Smýkal prožil pernou podzimní sezonu v obou týmech Valašské Polanky, přičemž předtím zažil úspěšnou rozhodcovskou kariéru. Proč skončil?

Miroslav Smýkal (v zeleném) | Foto: archiv klubu

„Pískal jsem deset let a dotáhl to do divize. Zabalil jsem to kvůli zákulisí v českém fotbalem a kvůli ztrátě motivace,“ vysvětluje 28letý fotbalový nadšenec.