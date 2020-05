Již třetím rokem žije "Valmezák" Marek Neuberger ve Valašské Senici.

„Potkal jsme zde přítelkyni. Máme spolu dceru. Právě dnes jsme se zasnoubili. Nedala mi košem, a tak mám velikou radost. Ještě sezonu jsem hrál za Byninu a nyní již druhým rokem za Ajax Valašská Senice,“ popisuje propojení fotbalu a rodinného života střelec Marek Neuberger.

Neuberger nezažil boj Valašské Senice o postup do okresního přeboru. Naopak byl u sestupu do IV. třídy.

„Nechci nic svádět na vedení klubu. Prostě kluci měli špatný přístup k fotbalu. Měli jsme dohodu, že budou chodit mladí kluci z Francovy Lhoty, ale ti to nedodrželi, jak by měli,“ vrací se k sestupu Neuberger.

Valašská Senice´hrála naposledy IV. třídu OFS Zlín. Tam přešla kvůli lepšímu dojíždění za soupeři, i když při setvrvání v OFS Vsetín mohl být Ajaxu nabídnut administrativní postup do III. třídy, který odmítla Velká Lhota. Ani tam se Ajaxu nedařilo. V nedohrané a anulované sezoně skončil poslední.

„Bylo nás málo. Střídalo se tam hokejově, nás jezdilo na zápas dvanáct. Soupeři měli patnáct, šestnáct hráčů a fyzicky nás přehrávali,“ smutně přiznává kanonýr.

„Nyní je situace jiná. Máme soupisku dvaceti hráčů a v kabině jsme se domlouvali, že bychom se rádi vrátili do IV. třídy OFS Vsetín. Na Zlínsku nám pšenka nekvetla ani, co se týká rozhodčích. Prostě je to jiné, když vás rozhodčí zná,“ přiznává Neuberger a naznačuje možný comeback Valašské Senice na valašskou fotbalovou scénu.

O rozeného střelce je pořád na fotbalovém trhu zájem. V kuloárech se hovořilo o zájmu Leskovce, Neuberger zmiňuje jiný klub.

„Leskovec mne nekontaktoval, ale měla zájem Jablůnka. Musel jsem s díky odmítnout. Jsem ve Valašské Senici jako doma, usídlil jsem se zde. Mám to sto metrů na hřiště a doufám, že Ajaxu vrátíme zase fotbalovou radost,“ věří Neuberger.

Marek Neuberger se stal v zimě také okresním futsalovým šampiónem v dresu Krásna.

„Když museli ukončit starty z Krásno Martin Výmola a Viktor Žilinský kvůli divizní přípravě za Valašské Meziříčí, povolali nás starší kmenové hráče. Odehrál jsem asi čtyři dvojzápasy. Z titulu mám samozřejmě velkou radost,“ dodává Marek Neuberger.