Valašským Příkazům podzim příliš nevyšel. Nejste zvyklí na jiné tabulkové postavení?

Trochu jsme zaspali začátek. Prohráli jsme některé zápasy, kupili individuální chyby, ale víte jak to. Každou sezonu není posvícení. Sami jsme se do toho namočili, sami se z toho musíme vyhrabat.

V zimní přípravě jste jako každým rokem dostávali od soupeřů velké příděly.

Je to už naše tradice (smích). Chceme každý jen útočit. Každý si chce dát gól, vzadu bráníme ve dvou (smích). Pak si čtu komentáře, že jsme zralí na padáka, ale my to vždy na jaře vyvrátíme (smích).

Změnila se Vaše role od doby, co jste hrajícím trenérem Valašských Příkaz?

Vedu trénink, když Pavel Janošík nemůže. Jinak my si to vedeme kolektivně. V kabině před zápasem si každý něco k tomu řekne co a jak hrát. Známe se v kabině již delší dobu a víme, co od sebe čekat.

Příkazy startují omlazovací proces, jak se na to díváte?

Je to naprostá nutnost. Kluci do 25 let jsou tady snad jen dva. Teď se dobře jevil Baránek a mladí kluci ze Slovenska. Musíme využít hráče ze Slovenska, protože mladí kluci z okolí jsou vázáni ve svých klubech a nikdo nechce o hráče přijít.

Jak se připravuje tým během vynucené přestávky?

Tak polovinu hráčů máme ze Slovenska a hranice jsou zavřené. Jinak kluci z dědiny mají baráky a dějí kolem nich, takže fyzická příprava (smích). Ještě více než fotbal nás mrzí, že se nemůže scházet naše parta. Sezona podle mě bude anulována. Týmy by nestíhaly hrát anglické týdny a kdoví, kdy se bude moci zase sportovat.