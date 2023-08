Většinu zápasu jste byli pasivní. Byl váš záměr hrát z hlubokého bloku?

Zatímco v soutěži jsme my spíš dominantnější a soupeři tzv. zalezou, tak teď se to otočilo. Věděli jsme, že naše role se proti Zbrojovce prohodí, že kvalita soupeře je někde jinde. Po zisku míče jsme nechtěli dopustit rychlou ztrátu, tušili jsme, že hned budeme běhat pod balonem. V prvním poločase jsme míč rychle odevzdávali, soupeř nás mačkal a mačkal, díky tomu byl jeho výkon tak dominantní.

Šancí dopředu bylo pramálo, že?

Jednou jsme nastřelili tyčku, další pokus letěl těsně vedle. Hrajete to, co vám dovolí soupeř, a ten nám toho moc nedovolil. Hodně držel míč, když jsme ho získali, tak buď jsme ho ztratili nebo jsme v dostatečném prostoru nešli nahoru. Když tři minuty běháte bez míče, pak ho získáte, tak tělo není odpočaté. Rozdíl byl jednoznačně v připravenosti – hráči Brna jsou profíci, my poloprofíci.

O zápase výrazně napověděla i malá domů. Z té jste sice neinkasovali, po následné akci už ano.

Že se něco nepovede při rozehrávce? Fotbal je o chybách, vyhraje ten, kdo jich udělá méně, my k nim vzhledem ke kvalitě soupeře byli donuceni. Nechceme rozlišovat, zda hrajeme s Brnem nebo například s HFK Olomouc, stále chceme praktikovat náš fotbal. V prvním poločase mě štvalo, že jsme hráli něco, co nechceme hrát, co netrénujeme. V kabině jsme si to pak i řekli.

Z MOL Cupu si však můžete odnes i pozitiva, že?

Zápas s Brnem nám neublížil, naopak hodně pomohl. Bral jsem ho i jako výbornou prověrku na divizi, tato utkání rovněž budou náročná, soubojová, díky tomuto zápasu můžeme hrát ještě intenzivněji. Nikdo se nevykartoval, nikdo se nezranil. MOL Cup tímto pro letošní rok uzavírám, už nás čeká pouze čtvrtá liga. Jedeme dál, můžeme se koncentrovat na naši úroveň. Už v neděli hrajeme další utkání.

Na Zbrojovku oficiálně přišlo 1 664 diváků. Jak vnímáte tuto netradičně vysokou návštěvu?

Vsetín je hokejové město, boom je hlavně hokejový. Přesto jsme rádi, že jsme lidi na zápas přivedli. Cílem klubu i hráčů by mělo být, aby nechodili na soupeře, ale na Vsetín. Samozřejmě tím neříkám, že v takovém počtu budou chodit na divizi, to by bylo snové. Jedině dobrými výkony, výsledky a postavením v tabulce je můžeme pozvat na další zápasy. Soutěž jsme odstartovali tak, že děláme pozitivní pozvánku.

Za sebou máte dlouhou hráčskou kariéru v české nejvyšší soutěži. Bylo toto utkání pro vás speciální jako pro většinu vašich svěřenců?

Ve Zbrojovce jsem nikdy nehrál, z tohoto pohledu tak nikoliv. Na druhou stranu jsem právě proti Brnu odehrál první ligový zápas, pro mě to tak byla zajímavá vzpomínka. Celkově však přijela Zbrojovka Brno, která znamená velkou značku a tradici, v tomto rázu jsme všichni brali, že se jedná o fotbalový svátek. Trénujeme kvůli tomu, abychom tyto zápasy hráli. Věřme tomu, že budeme tak pracovat, aby tato utkání byla častěji než po několika letech.

Zdroj: Se souhlasem Jana Koláčka.

