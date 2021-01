„Poprvé jsem za muže nastoupil v 16 letech a kroutím zde snad 12. sezonu,“ vzpomíná 27letý středopolař. „Tehdy mě oslovil Pavel Janošík na jednu přípravu a já se tam chytil a už zůstal. Přišel jsem v době, kdy sundali Příkazy z krajského přeboru do 1. B třídy. Jeden rok jsme hráli o postup, pak zase spadlo do okresního přeboru. Byla to houpačka, ale nyní jsme sedmým rokem stabilní v 1. A třídě,“ těší kapitána Příkaz, jenž na podzim odehrál všech 9 zápasů. „

Jste tam jedním z posledních mohykánů staré party…

Já, Ptáček, Vaculka, který si na půl roku odskočil do Slavičína a já. Ještě tady byl Karas, ale ten se pracovně vrátil na Slovensko.

Jak dlouho jste kapitánem Valašských Příkaz?

Je to asi rok a půl. Dělával to Lukáš Vaculka. Pak proběhl teambuilding a Lukáš, že to předá mě. Nebyl jsem proti (smích).

Jak jste vnímal jako patriot tak obrovskou letní proměnu týmu?

Bylo to potřeba omladit. Měli jsme tady dost starších hráčů, co byli pracovně vytíženi a tréninková morálka upadala. To se příchodem mladých hráčů zvedlo. Sehráváme se a věřím, že si to sedne.

Jakou roli hrál ve vašich fotbalových začátcích bratr Jiří?

To on měl vliv na to, že jsem začínal s fotbalem ve Valašských Příkazech. Já jsem začínal v devíti letech v Horní Lidči, ale všude byli jen starší žáci. Brácha se vracel ze Zlína a dovedl mě do Valašských Příkaz, kde tehdy trénoval rodící se mládež současný trenér Horní Lidče Vojtěch Číž. Možná jsem měl jednu z prvních registraček Příkaz (smích). Byli jsme spojeni několikrát i se Študlovem, jednu sezonu hráli tam, jednou v Příkazech.

Pak jste se objevil v Lidečku, Kloboukách a Štítné.

V 6. třídě jsem odešel do Lidečka, na konci žáků do Valašských Klobouk, kde byla pod současným trenérem tamního áčka Petrem Novákem velká konkurence, a na půl roku jsem se stěhoval v dorostech do Štítné, kde si paradoxně zahrál vyšší soutěž než v Kloboukách.

Splnilo se Vám přání zahrát si v jednom dresu se starším bratrem Jiřím?

Je to tak. Byl jsem dokonce rozhodnutý, že bych za bráchou odešel i jinam, ale jsem rád, že on se vrátil do Příkaz.

Nepochybujete o záchraně Příkaz?

Rozhodně nesestoupíme, o tom jsem přesvědčený a věřím, že budeme s bráchou zdraví a oba k tomu přispějeme kvalitními výkony.

(mb, něm)