Turnaje se kromě domácí Janové zúčastnili fotbalisté Huslenek B a Leskovce.

Pořádající Janová absolvovala po delší době přípravná utkání. „Turnaj se vydařil, i když jsme na něm skončili poslední. Chtěl by za náš klub moc poděkovat výborné trojici rozhodčích Teter, Světlík a Ščotka. Speciálně posledně jmenovaný mladý sudí překvapil velmi dobrými výkony a přejeme mi, ať v nich i nadále pokračuje,“ řekl hráč Janové Ivo Hrtáň.

Leskovec ještě měl v kádru trojici Číž, Fojt, Trochta, který ale odchází do Ratiboře. Představil dvě posily, které chce zveřejnit, až se doladí jednání s jejich kluby. „Chybělo nám pět stabilních hráčů. Ve 13 lidech jsme to ale zvládli a byla to dobrá příprava okořeněná vítězstvím v turnaji,“ řekl trenér Leskovce Věroslav Polášek.

Huslenky B se na turnaj posílily dvěma hráči prvního týmu. Petr Starec a Radek Januš byli vidět. „Petr Starec odjel po turnaji na dovolenou, takže si šel za nás zahrát, protože nyní nebude v přípravě s áčkem. Do startu sezonu plánujeme s rezervou ještě jedno přípravné utkání,“ dodal trenér Huslenek B Jan Mazáč.

Výsledky Memoriálu Antonína Soukupa:

Janová – Leskovec 1:2

Branky: Orság – David Fojt, Měrka.

Janová – Huslenky B 1:4

Branky: Orság – Daniel Januš, Radek Januš, Hrbáček, Starec.

Leskovec – Huslenky B 5:2

Branky: David Fojt 2, Cedidla, Měrka, Hromada – Daniel Januš, Radek Januš.

Konečné pořadí:

1. Leskovec 6 b.

2. Huslenky 3 b.

3. Janová 0 b.