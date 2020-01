V rodném Vsetíně začínal v přípravce, přes žákovské kategorie se dostal až do mladšího dorostu. Šikovný obránce na začátku sezony vedl coby obránce bodování celého vsetínského týmu. A i když už tolik branek nedává, dostal další šanci v dresu se lvem na hrudi.

„Jsem na to patřičně hrdý. Pro mě je to velká čest hrát za reprezentaci,“ tvrdí Krajčík.

Šikovný mladík z Valašska se v týdnu zúčastnil srazu české reprezentace do šestnácti let, která v Hodoníně sehrála první dva zápasy v novém roce 2020. Svěřenci trenéra Petra Hakena nejprve prohráli se sousedním Slovenskem 4:5 po prodloužení, v odvetě ale zabrali, když federálního soupeře přehráli 4:1. „V prvním zápase se mně nehrálo špatně, v odvetě to bylo stejné, možná o něco horší,“ přemítá.

Jen jsem puk dorazil do branky

I když čeští mladíci první duel prohráli, Krajčík na něj paradoxně možná bude vzpomínat radši, protože ve 28. minutě se v početní výhodě zapsal mezi střelce.

„Ten gól vyplynul z dobře sehrané přesilovky. Já jsem jenom kotouč dorazil do brány,“ říká skromně šťastný střelec.

Jeden z velkých talentů vsetínského hokeje si na Slovácku připsal už čtvrtý start v reprezentačním dresu. Poprvé byl povolán loni říjnu na jednodenní kemp do Ostravy. Před Vánoci se zase zúčastnil týdenního soustředění v Jindřichově Hradci. V rámci akce na jihu Čech si dvakrát zahrál proti Rusku.

„Ze začátku sezony jsem posbíral dost bodů, celkem se mi dařilo. Teď už nejsem tak produktivní,“ přiznává.

„Nedokážu říct, čím to je,“ krčí rameny. „Já se prostě pořád snažím, ale nějak mi to tam nepadá,“ přidává smutně.

Přesto patří k tahounům mladšího dorostu Robe, který se v ligové tabulce dělí o první místo s Českými Budějovicemi. Oba týmy nasbíraly shodně 26 bodů, Jihočeši mají jenom lepší skóre.

Krajčík strávil celou kariéru v rodném Vsetíně. Akorát část minulé sezony odehrál ve Valašském Meziříčí, kde se dostával do formy po zlomenině ruky. Nyní už zase působí na Lapači, kde ho cepuje známý kouč Barus. „Je přísný, ale férový. Hodně nám toho předá,“ cení si.