V minulé sezoně dvaatřicetiletý fotbalista Horní Bečvy nasázel soupeři z Branek pět gólů, v sobotu při prvním zápase letošní sezony se v okresním přeboru Vsetínska proti Hutisku-Solanec trefil hned čtyřikrát a týmu pomohl k jednoznačné výhře 6:2.

„Všechny branky padly ze hry po krásných přihrávkách mých spoluhráčů. Na tři góly mi nahrál Solanský a na poslední Gavenda,“ děkoval spoluhráčům hrdina nedělního utkání, po kterém bude muset kamarádům přinést nějaké pohoštění.

„Klukům už hodně dlužím za minulou sezonu, protože jsem jim za góly nic pořádně nepřinesl, takže je nyní budu muset pozvat po některém příštím zápase na večeři,“ říká zkušený dvaatřicetiletý forvard.

Fanoušek anglického Newcastlu, za který deset let válel anglický reprezentant Alan Shearer, měl po dlouhé pauze velkou chuť do fotbalu a na první mistrovské utkání po pandemii koronaviru se dlouho dopředu těšil.

„Hodně mě štvalo, že minulý ročník byl po podzimní části ukončený, ale bohužel to bylo asi nevyhnutelné, takže po dlouhé pauze jsme byli všichni hráči a taky fanoušci na novou sezonu pořádně natěšení,“ přiznává.

Při domácí premiéře přišlo borce z Horní Bečvy podpořit hodně fanoušků. Hlučné publikum dotlačilo oblíbený mančaft k výhře 6:2.

„Ale úplně jednoznačné to nebylo,“ přiznává Vaníček. „Hutisko má kvalitní tým a podle mě bude patřit do top pět,“ je přesvědčený. „Ještě v sedmdesáté minutě to bylo nerozhodně 2:2, ale gólem na 3:2 a následným vyloučením soupeře jsme zápas zlomili na naši stranu a Hutisko už jsme pak do ničeho nepustili . Naopak výborným výkonem celého týmu jsme si dokráčeli pro výhru,“ uvedla domácí opora.

I když před sezonou to vypadalo v klubu všelijak a po odchodu několika hráčů měl nejen Vaníček obavy ze složené základní sestavy, nakonec se mužstvo znovu dalo dohromady a hned v prvním zápase ukázalo, že s ním musí soupeři počítat.

„Přípravu jsme odehráli ve dvanácti lidech. Naštěstí se to těsně před sezonou dalo do kupy,“ oddechl si bývalý hráč Valašského FC. „Když jsem se díval na náš tým, s jakou sestavou a lavičkou nastupoval k prvnímu utkání, tak si myslím, že je ještě kvalitnější než ten loňský,“ míní.

S Horní Bečvou by rád hrál o postup do krajské soutěže. „Můj cíl je každý rok stejný, soutěž vyhrát,“ dodává.