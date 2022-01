Kanonýr

Za Cheb hrál i kanonýr Radek Drulák.Zdroj: Foto: archiv Hvězda Cheb

Do české nejvyšší soutěže poprvé nakoukl v roce 1980 v dresu Chebu. Následně v ní dvakrát ovládl krále střelců. Jednou to zvládl také v 2. německé Bundeslize. V sezoně 1991/1992 nasázel za Oldenburg 21 branek, ale na angažmá v první Bundeslize to nestačilo. Vyčkával, vyčkával a nakonec podepsal smlouvu v Chemnitzeru. „V Oldenburgu bylo všechno skvělé, ale pak už to šlo z kopce dolů,“ vzpomínal.

V Česku pak pálil v Drnovicích 1994/1995 dal 15 branek, sezonu na to jich bylo dokonce 22. Za rok 1995 ovládl anketu Fotbalista roku a v dalším roce byl navíc zvolen osobností ligy.