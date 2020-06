K ideálu ale něco chybělo. Našlo se hned několik zápasů, kdy jeho svěřenci nepodali optimální výkon.

„Mrzí mě ztráty bodů v Rožnově pod Radhoštěm a také domácí duel s Kelčí. Nicméně všechno vyhrávat nelze a v některých zápasech, kde jsme bodovali, jsme měli i sportovní štěstí.,“ připouští trenér celku hrající I. A třídu skupinu A.

Základem pro úspěch v příští sezoně je kvalitní kádr. A ten se zdá bude i nadále, neboť se vedení klubu podařilo udržet opory mužstva.

„Podařilo se nám udržet Smolku, o kterého se zajímaly divizní Všechovice. V obraně bude i nadále působit stoper Kalous z Hranic. Odešel ale Malaník, který se vrátil do Přerova. Do týmu chceme zapojit i více mladých fotbalistů, především Šuláka a Vinklárka, kteří se v letní přestávce mohou poprat o místo v základní sestavě. Jen je potřebujeme více nastartovat a vzbudit u nich větší zájem o fotbal a pak se nám to vrátí dvojnásobně. Do Krhové se vrátil Pavlica a kariéru ukončil Juřica,“ dodal Hoffman.

Ani v pokoronavirovém čase v Jučince nezahálejí. Naopak, účastní se kvalitní přípravné Valaškomeziříčské ligy.

„Po uvolnění vládních opatření jsme začali nejprve trénovat ve skupinkách. Poté jsme přešli na pravidelný tréninkový cyklus a v současné době trénujeme třikrát týdně. Těší mne tréninková účast, chodí zde někdy až patnáct hráčů a kluci jsou na fotbal správně nažhaveni. Před časem přišel s nabídkou účasti ve Valašskomeziříčské lize Dušan Janošek z Hrachovce. Po VM lize jsme ihned sáhli, protože nás čeká pět duelů s mužstvy z nejbližšího okolí a soutěž bude zajímavá i pro naše fanoušky,“ dodal kouč.

V úvodním kole Juřinka remizovala v Poličné 3:3.

„Ve druhém kole VM ligy jsme vysoko 8:1 porazili Krhovou. Bylo vidět, že soupeř měl v nohách čtvrteční těžký zápas s Podlesím a ve druhé půli už fyzicky naši kombinační hře nestíhal. My jsme k utkání přistoupili zodpovědněji než v Poličné. Kluci splnili co jsme si řekli na předzápasové poradě, hráli s chutí a v pohybu. V první půli jsme měli problémy s předfinální přihrávkou a těžce jsme se dostávali do šancí. Druhý poločas byl otázkou skóre. Jsem rád, že s námi byli dorostenci Šulák a Vinklárek. Byl jsem spokojen s hrou krajních záložníků, ale i všechny ostatní chválím za aktivitu a chuť do hry. Určitě však výsledek nepřeceňujeme, pořád je co zlepšovat, navíc nás teď čekají těžší soupeři.“ hodnotí utkání VM ligy s Krhovou trenér Juřinky Zdeněk Hoffmann.

Následně Juřinka vydolovala v Podlesí jeden bod.

„Naše remíza 3:3 v Podlesí je zasloužená. Byli jsme lepší v kombinaci a při držení míče jsme byli aktivní. Chtěli jsme hrát, kvituji u mých hráčů nasazení a snahu kombinovat a tvořit. Naopak jsme dle mého názoru měli řešit situaci před obdrženými brankami mnohem lépe po taktické stránce. Tam jsme to podcenili a soupeř trestal. Kluci pomalu začínají chápat styl hry, který jim sedí, držení míče, kombinace a hra v bloku s aktivním pohybem. Dnes to bylo náročné fyzicky, ale kluci to zvládli a zápas odjezdili.Herně kvalitní, výsledkově jsme možná chtěli více, ale je potřeba respektovat kvality soupeře. Zranil se nám však Honza Petrů, kterému přejeme brzké uzdravení,“ viděl souboj s Podlesím trenér Hoffman, jehož výběr v sobtou 13. června čeká neméně lehký duel v Kelči.

„Zde nyní trénuje bývalý kouč Všechovic Zbyněk Vinklár. Ligu zakončíme soubojem s Hrachovcem. Další přípravné utkání odehrajeme 25. července s Mořkovem a další utkání máme naplánováno na 1. srpna proti Ústí u Hranic. Podle mých informací by měla 1.A třída odstartovat v polovině srpna, takže máme relativně dost času na vyladění optimální formy,“ dodal závěrem trenér Juřinky Zdeněk Hoffman.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK