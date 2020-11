Společně se ale oba útočníci potkali na jednom hřišti na konci září ve Viganticích. Talentovaný patnáctiletý mladík stejně jako legendární kanonýr ve vzájemném souboji neproměnil pokutový kop, z výhry 3:2 v penaltovém rozstřelu se nakonec radovali fotbalisté Valašského Meziříčí B.

Právě v 8. kole krajské I. A třídy skupiny A za hosty nastoupil i talent Šimurda, který si šanci mezi muži vysloužil svými výkony v mladším dorostu.

„Byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Samozřejmě mě mrzí, že jsem neproměnil penaltu, ale celkově to bylo super,“ září skromný mladík.

Šanci mezi muži si vysloužil svými výkony v mladším dorostu.

Jakub Šimurda stejně jako o rok starší spoluhráč Václav Vozák nastřílel v Moravskoslezské divizi čtrnáct branek, nikdo lepší v této věkové kategorii ve Zlínském kraji není.

„Jsem spokojený, ale gólů mohlo být určitě víc. Věřím, že pokud se soutěž na jaře normálně rozjede, můžu se dostat na ještě větší číslo,“ přeje si.

Na trávníku už ale vedle sebe nebude mít parťáka a zároveň i konkurenta v boji o nejlepšího střelce Václava Vozáka.

Šimurdův spoluhráč totiž už na konci podzimu zamířil do Karviné, takže ostravský rodák si bude muset na hrotu Valašského Meziříčí vystačit sám.

„Samozřejmě je to pro nás celkem ztráta. Bylo vidět, že když poslední zápasy za nás nehrál, tak to útoku bylo jiné,“ vnímá. „Předtím jsme si hodně vyhověli. Já jsem mu na hodně branek přihrál. Žádná rivalita ale mezi námi nebyla. Naopak jsme si přáli a nijak to neřešili,“ tvrdí.

Šimurda přišel do Valašského Meziříčí loni v létě z Rožnova pod Radhoštěm, předtím působil v Petřkovicích. „V klubu jsem spokojený. Všechno je na velmi dobré úrovni. Ale samozřejmě jednou bych se rád posunul někam dál,“ přiznává.

Talentovaný mladík žádný vysněný tým nemá. Jako rodákovi z Ostravy by mu ani nevadilo hrát za Spartu. „Samozřejmě k Baníku mám asi blíž, ale neodmítl bych ani jiné ligové kluby,“ usmívá se.

Ví, že pokud chce nahoru, musí na sobě neustále pracovat. „Zlepšit se musím nejenom v zakončení, ale úplně ve všem,“ uvědomuje si. Fanoušek Barcelony, který stále navštěvuje Základní školu Pod Skalkou, se individuálně připravuje i nyní, když je sezona kvůli pandemii přerušená a on nemůže s kluky na hřiště. „Od trenéra jsme dostali týdenní plán, takže chodím běhat nebo doma cvičím. Ale hned vedle baráku mám hřiště, takže si tam kopu,“ říká.

V běžné sezoně trénuje třikrát týdně, navíc každé pondělí dochází k fyzioterapeutovi. Předčasně ukončená sezona ho hodně mrzela. „Dařilo se nám a byli první,“ připomíná.

Mladší dorost Valašského Meziříčí v moravské divizní skupině E dominoval. Svěřenci trenéra Michala Vaculy v deseti zápasech ztratili jen pět bodů, celkově nastříleli 63 branek a prohráli pouze v Novém Jičíně.

„Samozřejmě je škoda, že jsme jednou zaváhali, bez prohry by to bylo lepší, ale celkově musíme být spokojení,“ uvedl.

Výsledky mladých Valachů hlavně na startu sezony stály za pozornost. Sedmnáctka Valmezu deklasovala Přerov 7:0, béčko Karviné 7:1 a Frýdlant nad Ostravicí vypráskali 23:0.

„Vůbec jsem nevěděl, co si o tom mám myslet. Pak ale přišli lepší soupeři a zápasy byli vyrovnanější,“ zakončuje povídání patnáctiletý forvard.

Naslouchá radám. Ví, co má dělat



„Je to velmi vnímavý hráč. Když ke mně přišel, hned od začátku se chtěl strašně moc učit. Naslouchá radám, ví, co má dělat. Má výhodu, že je ročník 2005, takže v mladším dorostu může hrát ještě jede rok. U nás je to ale vždycky tak, že ty nejšikovnější kluky posuneme do devatenáctky. Kubova střelecká potence je hodně dobrá. Navíc umí tělem přikrýt míč, dát přesnou přihrávku. Je ale dáno také hrou a spoluprací celého týmu. Mužstvo vždy tvoří jedno těleso, nešlo by to bez toho, aniž by tým spolupracoval. Vždycky někdo musí akci vypracovat, na gól přihrát nebo jej dát.



Jakub nastřílel na podzim hodně gólů, ale měl i stejný počet asistencí. Hodněkrát nahrál Vozákovi, který dal rovněž čtrnáct branek. Na konci podzimu ale odešel do Karviné. Spolu jim to vpředu opravdu šlo. Po jeho odchodu jsem musel změnit rozestavení na 4 – 2 – 3 – 1. Na hrotu útoku tak zůstává sám. Celkově ale máme nejvíce nastřílených branek v celé soutěži. Naším hlavním cílem, který se nám daří naplňovat, je posunout co nejvíce kluků do nejvyšší celostátní dorostenecké soutěže. Momentálně v ní máme osm hráčů. Dva jsou ve Zlíně, jeden v Karviné a pět jich nastupuje za Opavu.“



Michal Vacula, trenér TJ Valašského Meziříčí U17