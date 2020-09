Velkou stopu zanechal v Kateřinicích, kde hrával krajský přebor v tradiční baště legendárního předsedy klubu Jiřího Kuzníka.

"Byly to tam skvělé roky. Měl jsem ale smůlu na častá svalová zranění. Ty mne pak provázela i v Rožnově. Měl jsem smůlu, že nebylo dost hráčů a já jsem to zranění nemohl vyléčit dostatečným klidem. Třeba v Rožnově mi trenér Karel Baroš říkal - neběhej, hlavně to dohraj (smích)," říká dobře naladěný kreativní záložník Jakub Cahlík.

I když byl vždy odpůrce umělé trávy, prožil po Kateřinicích vydařené angažmá v Rožnově.

"Našli jsme si se ženou bydlení v Rožnově. Dostal jsem nabídku od Milana Náměstka a dohodli jsme se. Fotbal nebyl už na první koleji, chtěl jsem vzhledem k práci a rodině hrát v místě bydliště. Prožil jsem tam angažmá pod trenéry Náměstkem a otcem a synem Barošovými. Byla tam domluva na časově omezené angažmá a já jsme tam vlastně, jak si nyní uvědomuji, kvůli covidu už přesluhoval oproti původnímu slibu," vrací se Cahlík k rožnovskému angažmá.

Nyní bydlí Jakub Cahlík ve Valašském Meziříčí a vrátil se do Podlesí, kde s fotbalem začínal.

"Sice jsem kdysi v Podlesí slíbil, že se tam vrátím ve 40 letech po angažmá v Manchesteru United. To nějak nevyšlo, ale i tak jsem dostál slibu (smích). Chytáme stavbu malého rodinného domku v Podlesí a já chci hrát doma. Kvůli stavbě domu neplánuji přerušovat nebo ukončovat kariéru, ale maximálně mi bude vyhovovat, že Podlesí hraje domácí zápasy v neděli, kdy nesmí jen míchačka (smích). Venkovní zápasy v sobotu, to se uvidí. Třeba Rožnov hrával doma v soboty a to by mi nevyhovovalo," přiznává budoucí plány Cahlík.

Podlesí mělo vynikající přípravu. Vyhrálo Valašskomeziříčskou ligu, ale v 1. A třídě má zatím velké výkyvy.

"Nechci nad tím radší přemýšlet. Když jsem odešel z Rožnova, tak se mu začalo dařit, když jsem přišel do Podlesí, nedaří se tolik. Nebude to ve mně? (smích). Kluci v Podlesí, ti zkušení, jsou sehraní. Přišli mladí hráči, ti se musí vyhrát. Máme zraněné klíčové hráče - Adámek, Zetek, Blažek, Pop. To je velké oslabení. Nyní navíc Křižan odešel do Vigantic. Změnili jsme ale rozestavení a jak zlepšíme druhé poločasy, bude to dobré," dodává Jakub Cahlík.