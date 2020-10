Na začátku nadcházejícího roku by měly postupně proběhnout volby do vedení okresních a krajských svazů a také do moravského, respektive českého.

„Ano, ideální by bylo vše okamžitě vyřešit. Celý proces přípravy valné hromady je velmi časově náročný,“ poznamenal předseda Zlínského KFS a OFS Zlín Pavel Brímus.

„Nemá smysl spěchat, to podle mě není cesta. Navíc vzhledem k současné situaci s koronavirem by to ani nebylo možné. Aby to celé mělo význam, je potřeba, aby se valné hromady zúčastnili takoví lidé, které tam kluby opravdu chtějí mít. Teď je důležité zachovat klid,“ doplnil generální ředitel prvoligového Fastavu Zlín Zdeněk Grygera.

Jak oslovení regionální zástupci odpovídali na anketní otázky Deníku, se dozvíte níže.

1. Fotbalem otřásá další skandál. Jste pro změnu v čele asociace?

2. Příští rok se má konat řádná volební valná hromada. Chcete, aby se konala dřív?

Zdeněk Grygera, generální ředitel FC Fastav Zlín

1. ANO. Celou situaci samozřejmě vnímáme. Český fotbal prochází nelehkým obdobím a je správné, že ve fotbale probíhá očista a záležitost se řeší.

2. NE. Nemá smysl spěchat, to podle mě není cesta. Navíc vzhledem k současné situaci s koronavirem by to ani nebylo možné. Aby to celé mělo význam, je potřeba, aby se valné hromady zúčastnili takoví lidé, které tam kluby opravdu chtějí mít. Teď je důležité zachovat klid a snažit se znovu nastartovat ligu. Fotbalové soutěže musí pokračovat.

Marek Jurák, mluvčí 1. FC Slovácko

1. NEVÍM. Odpovědět na to ANO nebo NE je komplikované…

2. NE. Řádná změna by podle nás měla proběhnout podle stanov FAČR na všech úrovních a následně by mělo být zvoleno, na základě fotbalem zvolených delegátů, nové vedení asociace v čele s předsedou. V tuto chvíli je zvoleným předsedou Martin Malík, který byl jediným kandidátem na tento post. Cesta k tomu vede přes všechny zástupce klubů, kteří budou nejprve volit své delegáty na okresních valných hromadách, které se uskuteční již v termínu od 1. 1. – 15. 2. 2021 a tam budou volit nového předsedu svého OFS a jeho vedení, který všechny kluby okresu bude reprezentovat jak na valné hromadě kraje v termínu od 15. 2. – 31. 3. 2021, tak především na Valné hromadě FAČR v květnu či červnu 2021, kde se společně se zástupci ligových klubů a klubů ŘK bude řádně volit nový předseda a členové VV FAČR.

Martin Bsonek, předseda SK Hanácká Slavia Kroměříž

1. ANO. Samozřejmě. V čele vedení svazu přece nemohou být lidé, kteří jsou spojení s touto korupční aférou.

2. NE. Stačí, když bude v řádném termínu. Nyní nemá smysl někam spěchat, protože by se vzhledem k situaci ohledně koronaviru stejně nestačila svolat a nejdříve stejně musí proběhnout valné hromady okresů a krajů.

Josef Hamšík, prezident ČSK Uherský Brod

1. Spíše ANO, ale … Musí o tom ale rozhodnout výkonný výbor. Já bych byl opatrný, nepředbíhal. Všechno je to strašně čerstvé. Bylo by zbytečné nyní vyřknout nějaký ortel, někoho obviňovat a pak toho třeba litovat. Střílet do lidí by se nemělo. Tady na Moravě se to nedělo, nemáme s tím moc společného. Stanovisko k tomu musí zaujmout hlavně výkonný výbor. Líbí se mi srozumitelné postoje a názory Rudolfa Řepky v médiích. Dvanáct let byl generálním sekretářem Fotbalové asociace, jeho myšlenky a rady by pomohly být pomocným vodítkem pro všechny funkcionáře. Navíc máme čas. Třetí liga ani divize se už hrát nebudou, stejně jako nižší krajské a okresní soutěže, takže v zimě bude dostatek času to správně vykomunikovat.

2. NE. Není kam spěchat, protože ve spěchu se dělají chyby. Nejdříve musí řádně proběhnout okresní i krajské valné hromady, až potom přijde na řadu valná hromada FAČR. Je potřeba, aby se hnutí teď vzchopilo a nějakým způsobem se dalo do kupy. Zformují se lidé, co pak povedou celý fotbal.

Viktoria Otrokovice, předseda klubu Jan Ševčík

1. ANO. Ryba smrdí od hlavy, není to však jen o Malíkovi, ale také dalších osobách. Jedná se o širokou chobotnici, která se bohužel dostala také na úroveň Moravy. Ideální náhradou na pozici předsedy by byl Petr Fousek, který zná problematiku klubů. Je nesmírně činný, umí několik jazyků, spolupracoval s FIFA i UEFA.

2. ANO. Bylo by dobré, aby se valná hromada co nejdříve sešla a volby proběhly co nejdříve. Čím dříve se tak stane, tím to pro fotbal bude lepší. FAČR je vlivným orgánem, který musí řešit spoustu záležitosti. Do toho hodně lidí kryje přímo osobu Berbra.

FC Vsetín, předseda klubu Petr Říha

1. NE. Změna už probíhá, odešly osoby, kterých se současná situace dotýká. Kdyby v současnosti bylo vyměněno celé vedení, tak si nejsem jistý, zda by se jednalo o nejlepší řešení, jaké by fotbal potřeboval. Konkrétně osoba pana Malíka by měla zůstat a pokusit se nahoře udělat pořádek.

Za půl roku tady máme volební valnou hromadu. Uvidíme, jaké změny se do té doby uskuteční. Je čas a prostor za momentální situací provést tlustou čáru. Pan Malík by měl zůstat a snažit se následky vyčistit.

2. NE. Vůbec není kam spěchat. Fotbal se v současnosti u nás nehraje a další měsíc možná ani hrát nebude. Bude také záležet, kdo ještě sám rezignuje. Mnohem více je postižená česká strana. Na valných hromadách vždy hlasovala jednotně. Když nebudou mít pana Berbra, tak bude otázkou, jak se k tomu postaví. Morava víceméně jednotná, „protiberbrovská“. Záleží, jak se česká strana vyčistí.

Přibližně před rokem pan Malík na moravské straně loboval za záležitosti, které by se měly prosadit na valné hromadě. Se zvednutým prstem nám říkal: „Pánové, dejte si pozor, fotbalové dění obchází policie, visí nad ním stín. Možná zapomněl varovat českou stranu. (úsměv)

Pokud lidé mají rádi fotbal a vztah k němu, ať jdou do něj dělat mravenčí práci. Jedině zasloužilou prací se může změnit. Ať to provádějí mladí, noví.

Poslední dva tři roky říkám, že situace u rozhodčích je lepší. Poslední dobou pískají mladí a studovaní kluci. Kolikrát si říkáme, že sudí v zápasech ani nejdou vidět. V divizích se to určitě zlepšilo, klobouk dolů před mladými.

FC Brumov, Předseda, Ladislav Vilímek

1. ANO. Odstoupení výkonného výboru v současné době nedává smysl a logu. Neumím si představit, že valná hromada něco změní, když 113 jich jelo podle Romana Berbra.

Změna přijít musí, ale řádným způsobem. Hlavním úkolem výkoného výboru by mělo být dovést asociaci do volební valné hromady, aby umožnily volbu nových delegátů. Tedy vyjma paní Damkové, která je z titulu rodinné vazby na pana Berbra ve střetu zájmu. Zároveň neříkám že všichni členové mají moji důvěru.

2. ANO. Klidně ať se koná dříve, ale až po volbách v okresech a krajích. V nejbližším možném termínu.

Pavel Brímus, předseda Zlínského KFS a OFS Zlín

1. ANO. Český fotbal si musí najít do vrcholného managementu a odborných komisí lidi, kterým budou důvěřovat nejen členové FAČR, ale i veřejnost. To je jediná správná cesta.

2. NE. Celý proces přípravy valné hromady je velmi časově náročný. I proto, že byl zaveden systém, kdy se nejdříve konají valné hromady od nejnižších, tedy okresních složek. Ano, ideální by bylo vše okamžitě vyřešit, ale i špatné věci potřebují čas. Je třeba vše prošetřit a zjistit, kdo další byl v kauze s panem Berbrem spojen. Navíc také pro přípravu nových kandidátů je potřeba rozumný prostor pro jejich oslovení a nabídnutí fotbalové veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se fotbal nyní kvůli pandemii u nás téměř nehraje a začne se asi po Novém roce, nespěchal bych, vše pořádně připravil a valné hromady udělal v řádném termínu – tedy dle plánu v první polovině příštího roku.

Libor Kopčil, předseda OFS Kroměříž

1. ANO. Měla by se vrátit spousta lidí, co tam byla v minulosti a nedobrovolně odešli. Minimálně na pozici generálního sekretáře bych opět rád viděl Rudolfa Řepku. Spousta bývalých reprezentantů měla v minulosti plnou pusu kritiky. Teď mají velkou a neopakovatelnou možnost se ukázat a kandidovat do výkonného výboru. Bylo by to ideální pro fotbal, navíc opakuji, možná už podobná příležitost nebude!

2. NE. Asi ne. V této situaci, kdy nebudou další členové výkonného výboru součástí vyšetřování, a prakticky se žádné soutěže nehrají, to nemá cenu. Počkal bych. Také z tohoto důvodu současný předseda Malík neodstoupil a vydrží do voleb, což deklaroval. Teď by to rád pan Malík vše spravoval, ale nejde to. A velmi složité to bude mít i nový předseda. V lidech je současný stav hodně zakořeněný. Nový šéf fotbalu může všechny nešvary spíše jen potírat, protože budou přicházet další a další problémy. Lidí namočených bude asi hodně a zpočátku bude důležité je co nejrychleji vyřazovat z koloběhu. Zatím jsme chytili obrovskou rybu, ale v tom hejnu je jich ve vodě ještě spousta, které by se měly vyměnit. Hlavně v Čechách na všech fotbalových úrovních. Berbrův vliv a chapadla pozvolna zasahovala i na Moravu, naštěstí nebyl Saxána… Především česká komora si nyní musí zamést před vlastním prahem.

František Miko, předseda OFS Uh. Hradiště

1. ANO. Musí nastat zásadní změny, neboť stále je hodně věcí propojených a pořád se fotbalu drží nějaká veš. Největší máslo na hlavě má česká komora, hlavně ta by měla navolit nové lidi. Na Moravě je zatím klid. Celá kauza mě mrzí především v souvislosti s rozhodčími, kterých je kritický nedostatek, což je to špatné.

2. NE. Musí se vše v klidu a rozvahou připravit, nachystat kandidáti, hlavně v Čechách, kde je korupce prorostlá hodně divoko. Sama o sobě příprava valné hromady trvá čtvrt roku, ale jsem pro variantu rozumné a rozvážné přípravy, na kterou je potřeba čas.

Stanislav Volek, předseda OFS Vsetín

1. ANO. Kdy jindy než teď! Co se vyvrbilo v Čechách, to je hodně špatné. Je to velká špína pro ty, co dělají ve fotbale z lásky a hlavně zadarmo! K nějakým změnám musí dojít, ale bude složité najít správné kandidáty, navíc ne každý tuto práci chce dělat. Na Moravě nic převratného nečekám. My se vždy domluvíme, třebaže to není vždy ideální a rozpory jsou, od toho je opozice.

2. NE. Problém je v legislativě, vše musí mít nějaký postup, volby od okresu až nahoru. Nemá cenu nyní někam chvátat. Je třeba vše zvážit a připravit.

MARTIN BŘENEK A ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU