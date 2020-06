„Pro nás i fanoušky je to fotbalový dárek. Utkání se vsetínskými hokejisty si chceme především užít a očekáváme houževnatého a běhavého soupeře. Po utkání bude následovat i autogramiáda," láká na středeční akci trenér Horního Lidče Vojta Číž.

V Horní Lidči panuje spokojenost s uplynulou, předčasně zkrácenou a zrušenou sezonou, kdy nováček I. A třídy skupiny A v podzimní části nasbíral 26 bodů a přezimoval na pátém místě s pětibodovou ztrátou na vedoucí Valašskou Polanku.

„V květnu jsme už zahájili přípravu, zatím se jen jednou týdně udržujeme fotbálkem, ale od června chceme trénovat dvakrát týdně a zaměříme se na především na fyzickou kondici. Ze začátku byl problém s příjezdem slovenských fotbalistů, kterých máme v kádru několik, teď se už ale situace zlepšila a Slováci se už mohou tréninků i zápasů zúčastnit," upřesnil kouč valašského celku.

Posily zvenčí

V Horní Lidči řeší i případné změny v kádru o poohlíží se po posilách na Slovensku.

„Musím přiznat, že řešíme doplnění kádru, mrzí mne, že se do přípravy nezapojili někteří domácí hráči, kteří asi již ztratili motivaci. Proto lovíme ve slovenských vodách a z Uniče se nám podařilo přivézt kanonýra Tomáše Drblíka. Nepodařilo se nám dotáhnout do konce angažování klobouckého Dubčáka, což je určitě škoda, neboť se jedná o velmi kvalitního hráče. Do přípravy se nám zapojilo i několik našich dorostenců, kteří fungují jako společný tým s Valašskými Příkazy. Mladí hráči ale teprve získávají ostruhy v mužském fotbalu a chvilku to bude trvat, než budou moci naskočit do sestavy, ale je to jen o trpělivosti s mladými kluky pracovat," dodal lidečcký lodivod.

Několik zkoušek

Horní Lideč má v plánu několik přípravných duelů, které prověří jejich formu. Vyzvou mimo jiných i divizní Brumov.

„V plánu máme odehrát několik přípravných duelů. Po souboji se vsetínskými hokejisty nás čeká 20. června nedaleká Poteč. Na 4. července máme naplánováno utkání s divizním Brumovem a 19. července si to rozdáme v derby s Lidečkem. V generálce odehrajeme 1. srpna duel s lídrem 1. B třídy z Francovy Lhoty. Uvidíme, kdy nakonec KFS Zlín zvolí začátek soutěží. Neočekávám, že by krajské a nižší soutěže odstartovaly standardně první srpnový víkend. Vůbec se obávám, nakolik nový virus ovlivní nejen fotbal na podzim," řekl závěrem hornolidečcký trenér.

(kos, mb)