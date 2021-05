VZNIKU KLUBU PŘEDCHÁZELY DRAMATICKÉ UDÁLOSTI

,,Historie našeho oddílu se začala psát na jaře v roce 2006. U zrodu ale stály dramatické události v DFK Holešov. Tenkrát v průběhu zimní přestávky došlo k nepřekonatelným sporům mezi vedením klubu a hráčkami, týkajících se otázky postupu holešovského týmu do 1. ligy žen. Spor vyústil ve vyhazov realizačního týmu a téměř celého hráčského kádru DFK Holešov,“ zavzpomínal jeden ze současných trenérů Holešovských holek Slavomír Bednář starší na bouřlivé jaro 2006.

Napjatou situaci však brzy uklidnil zakladatel nového klubu, který urovnal ekonomické otázky a převzal fotbalový tým s tím, že družstvo dohraje 2. ligu pod hlavičkou DFK a pak přejde do nového oddílu FK Holešovské holky.

POSTUP DO 1. LIGY NEBYL DOCENĚN

,,Nakonec se Holešovským holkám po úspěšné kvalifikaci s Radosticemi do 1. ligy žen podařilo postoupit. V Holešově se tak v sezoně 2006 – 2007 poprvé v historii chodilo na prvoligový fotbal. Úspěch však nebyl ve městě doceněn. A to i přesto, že po házenkářích v roce 1949 to byla teprve druhá účast nějakého týmu z Holešova v nevyšší české soutěži,“ mrzí dodnes Bednáře staršího.

NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ SE HRÁLA POUZE JEDNU SEZONU

Ženský prvoligový fotbal se v Holešově hrál jednu sezonu.

,,V té následující jsme museli přejít do 2. ligy. Nebylo to však z výkonnostních důvodů, ale z ekonomických, které nám nedovolily odehrát další prvoligový ročník,“ vysvětluje hlavní kouč Hanaček.

Holešovské holky tak v sezoně 2007 – 2008 bojovaly ve 2. Moravskoslezské lize žen. Tu bez ztráty bodu vyhrály.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY VŽDY PATŘILY MEZI ŠPIČKOVÉ CELKY

Také v následujících sezonách holešovské družstvo patřilo mezi špičkové ženské fotbalové týmy na Moravě.

,,Po reorganizaci soutěží jsme v dalších letech pokračovali v Moravskoslezské lize a v tabulce jsme pravidelně obsazovali přední příčky. V sezoně 2011 – 2012 jsme dokonce až do posledního kola bojovali o první místo. Z prvenství se ale radovala Vysočina Jihlava,“ upozornil Slavomír Bednář starší.

V sezonách 2013 – 2014 a 2014 – 2015 v Holešově docházelo k postupné přestavbě kádru a značně omlazená sestava hrála Moravskoslezskou divizi žen. V obou soutěžních ročnících Holešovské holky divizi vyhrály.

KLUB SE PYŠNÍ MNOHA DALŠÍMI ÚSPĚCHY

,,Úspěchy jsme sbírali i v dalších sezonách,“ těší trenéra Bednáře staršího.

Druhé velké omlazování v hanáckém klubu nastalo v létě 2017. Ale i potom byly Holešovačky ve všech soutěžích postrachem soupeřek. Většinu zápasů totiž vyhrávaly. Dobře rozehranou měly i Moravskoslezskou divizi 2019 – 2020, kdy po podzimu opět vedly tabulku. Jarní část kvůli pandemii koronaviru ale nebyla vůbec rozehraná. Krátká byla i zatím poslední sezona. Ta začala loni v září a opět kvůli pandemii skončila už v říjnu. Holešovské holky v ní odehrály pouze 6 utkání.

DRUŽSTVO 15 LET VEDE STEJNÝ REALIZAČNÍ TÝM

Raritou je, že celých 15 let vede holešovské družstvo téměř stejný realizační tým. Slavomír Bednář starší, Slavomír Bednář mladší, Josef Šenkyřík a Jaroslav Svoboda. V čele klubu se vystřídali pouze dva předsedové. Jan Bukovjan a Slavomír Bednář starší.

ŠÉFTRENÉR SLAVOMÍR BEDNÁŘ STARŠÍ BYL V ROCE 2015 VYHLÁŠEN OSOBNOSTÍ MĚSTA HOLEŠOVA

U zrodu a rozvoji FK Holešovské holky byl především Slavomír Bednář starší. Ten je od založení v oddílu šéftrenérem. Bednář starší za svoji dlouholetou fotbalovou činnost dostal dvě prestižní ocenění. V roce 2015 byl za svoji činnost vyhlášen osobností města Holešova v kategorii Trenér a organizační pracovník za rok 2014 a v roce 2020 byl za celoživotní zásluhy o rozvoj fotbalu Fotbalovou asociací České republiky oceněn prestižní cenou Plaketa dr. Václava Jíry.

PŘÍPRAVA NA NOVOU SEZONU ZAČALA NA KONCI DUBNA

,,Od úterý 4. května je jasné, že letošní sezona nebude dohrána. Tím ji považuji definitivně za ukončenou. Tomu odpovídá i náš model přípravy. S tréninky jsme začali na konci dubna. Pokračovat v nich budeme do června. A po červencové dovolené novou sezonu zahájíme tradičním srpnovým soustředěním na Rusavě. Soutěžní ročník 2021 – 2022 pak budu brát jako stabilizační, protože nevím, jak po tak dlouhé téměř roční přestávce bude vypadat náš kádr,“ plánuje šéftrenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

ZÁJEMKYNĚ O FOTBAL MAJÍ V HOLEŠOVĚ DVEŘE OTEVŘENÉ

V Holešově mají po obnovení činnosti oddílu zájemkyně o ženský fotbal dveře otevřené.

,,Podmínkou je věk nad 15 let. Jinak veškeré informace jsou na webových stránkách našeho klubu,“ upozornil a zve do svého týmu nové fotbalistky Bednář starší.

HISTORIE ŽENSKÉHO ODDÍLU FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY:

TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2006 – 2018):

Hlavní trenér: Slavomír Bednář st.

Asistent trenéra: Slavomír Bednář ml.

Vedoucí družstva: Jaroslav Svoboda

Trenér brankářek: Josef Šenkyřík

TRENÉŘI A FUNKCIONÁŘI FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2019 – 2021):

Hlavní trenér: Slavomír Bednář st.

Asistent trenéra: Vladislav Zámečník

Trenér brankářek: Josef Šenkyřík

Vedoucí družstva: Slavomír Bednář ml.

Hospodář, ekonom: Jaroslav Svoboda

NEJZNÁMĚJŠÍ HRÁČKY FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2006 – 2021):

Barbora Vývodová, Pavlína Gulánová, Veronika Zicháčková, Alena Šustová, Monika Samsonová, Pavla Šiblová, Marie Dvorníková, Daniela Kocurková, Monika Darebníková, Irena Kubíčková, Veronika Brázdilová, Veronika Holcová, Alice Tiefenbachová, Adriana Ševčíková.

IDEÁLNÍ SESTAVA FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2006 – 2021):

Barbora Vývodová – Veronika Holcová, Monika Veselková, Marie Dvorníková, Veronika Zicháčková, Monika Darebníková, Pavla Šiblová, Daniela Kocurková, Nela Ševčíková, Monika Samsonová, Alena Šustová.

SOUPISKA FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2020 – 2021):

Kateřina Pitnerová – Ema Jiroušková, Gabriela Vašíčková, Markéta Křenková, Terezie Pospíšilíková, Alice Tiefenbachová, Sabina Slezáčková, Veronika Fárková, Renata Doleželová, Sára Stavjaníková, Karolína Škrabalová, Beatrice Kotasová, Eva Sklenaříková, Marie Šimková, Michaela Pavelková, Monika Řiháková, Simona Setínská, Adriana Ševčíková.

NEJCENĚJŠÍ VÝSLEDKY V HISTORII KLUBU FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2006 – 2021):

2006 (kvalifikace o postup do 1. ligy, hřiště v Bučovicích): Sokol Radostice – FK Holešovské holky 1:3.

2006 – 2007 (1. liga žen): Slovan Liberec – FK Holešovské holky 1:2.

2007 – 2008 (Moravskoslezská liga žen): FK Holešovské holky – Nesyt Hodonín 2:0, Nesyt Hodonín – FK Holešovské holky 0:1.

2008 – 2009 (Pohár Českomoravského fotbalového svazu): DFK Holešov – FK Holešovské holky 1:5.

2009 – 2010 (Moravskoslezská liga žen): DFK Holešov – FK Holešovské holky 0:5, FK Holešovské holky – DFK Holešov 4:1.

2010 – 2011 (Moravskoslezská liga žen): FK Holešovské holky – FC Vysočina Jihlava 0:0.

2012 – 2013 (Moravskoslezská liga žen): FK Holešovské holky – FC Vysočina Jihlava 2:1, FC Vysočina Jihlava – FK Holešovské holky 2:4.

2015 – 2016 (Moravskoslezská liga žen): FK Holešovské holky – Nesyt Hodonín 3:2.

2017 – 2018 (rozhodující zápas o titul krajského přeborníka): ČSK Uherský Brod – FK Holešovské holky 1:6 (Samsonová 3, Adriana Ševčíková 3).

HISTORICKÁ UMÍSTĚNÍ DRUŽSTVA FK HOLEŠOVSKÉ HOLKY (2006 – 2021):

2006 – 2007:

1. liga žen: 11. místo, 12 bodů.

2007 – 2008:

2. Moravskoslezská liga žen: 1. místo, skóre 95:4, 48 bodů.

2008 – 2009:

Moravskoslezská liga žen: 8. místo, skóre 56:43, 28 bodů.

2009 – 2010:

Moravskoslezská liga žen: 5. místo, skóre 38:40, 35 bodů.

2010 – 2011:

Moravskoslezská liga žen: 4. místo: skóre 63:21, 43 bodů.

2011 – 2012:

Moravskoslezská liga žen: 2. místo, skóre 42:11, 40 bodů.

2012 – 2013:

2. Moravská ženská fotbalová liga: 5. místo, skóre 25:54, 15 bodů.

2013 – 2014:

Moravskoslezská divize žen: 1. místo, skóre 112:9, 18 bodů.

2014 – 2015:

Moravskoslezská divize žen: 1. místo, skóre 78:15, 41 bodů.

2015 – 2016:

Moravskoslezská divize žen: 4. místo, skóre 32:26, 22 bodů.

2016 – 2017:

Moravskoslezská divize žen: 1. místo, skóre 129:15, 48 bodů.

2017 – 2018:

Krajský přebor žen: 1. místo, skóre 94:22, 41 bodů.

2018 – 2019:

Moravskoslezská divize žen: 2. místo, skóre 88:13, 36 bodů.

2019 – 2020:

Moravskoslezská divize žen (pouze podzim): 1. místo, skóre 48:4, 24 bodů.

2020 – 2021:

Moravskoslezská divize žen (pouze část podzimu): 3. místo, skóre 25:7, 12 bodů.