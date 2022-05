HOLEŠOVSKÉ HOLKY – PROTIVANOV 8:1 (3:0)

,,Až do pětadvacáté minuty bylo utkání vyrovnané. Potom jsme začali proměňovat šance a v první půli jsme vstřelili tři branky. Po změně stran nás Protivanov do 60. minuty ve středu hřiště přehrával. Pak jsme se opět zvedli a do sítě Tempichové jsme přidali další góly. V závěru duelu už jsme byli fyzicky zdatnějším celkem. Výsledek ovšem neodpovídá průběhu střetnutí. Hosté podali solidní výkon, nebyli však efektivní v koncovce,“ tvrdí Slavomír Bednář mladší, holešovský trenér.

Branky Holešovské holky: Ševčíková 3, Křenková 2, Stavjaníková, Rýdlová, Doleželová.

Holešovské holky: Kuchařová – Stavjaníková, Slezáčková, Doleželová, Pospíšilíková, Rýdlová, Ševčíková, Křenková, Tiefenbachová, Jiroušková, Vašíčková. Střídaly: Sklenaříková, Škrabalová, Kotasová. Kateřina Slavíková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková.

UHERSKÝ BROD – VLKOŠ 3:1 (0:0)

,,Vlkoš nám byl dlouho zdatným soupeřem. Jihomoravanky dobře bránily a sázely na brejkové akce. My jsme však hráli trpělivě. O osudu zápasu se rozhodlo ve druhém poločase, kdy jsme vstřelili všechny tři branky. V koncovce se prosadily zkušené útočnice Kristýna Psotková a Martina Dufková. V závěru střetnutí jsme na tom byli také lépe fyzicky,“ hodnotil povedené utkání Jan Gazdík, vedoucí uherskobrodského týmu.

Branky Uherského Brodu: Psotková 2, Dufková.

Uherský Brod: Karolová – Karolína Fojtíková, Baná, Kateřina Fojtíková, Smělíková, Šotová, Juráková, Adamíková, Večeřová, Psotková, Dufková. Střídaly: Mahdalová, Chovancová, Kročilová.

BŘEZŮVKY – MUTĚNICE 5:3 (1:1)

,,Už v první minutě jsme se ujali vedení. Gól dala po spolupráci s Vilhanovou a Heckelovou Hanáková. Hned záhy ale naše hráčky polevily v nasazení a Mutěnice byly celý první poločas lepší. Jihomoravanky byly pohyblivější a rychlejší. Po přestávce byl náš tým jako vyměněný. Družstvo se výrazně zlepšilo. Dařila se nám kombinace a dokázali jsme se prosazovat také v koncovce. Mezi 51. a 65. minutou jsme vstřelili čtyři branky a vypracovali jsme si

náskok na 5:1. Hosté v závěru utkání už jenom zmírnili svoji porážku,“ popsal kouč Březůvek Karel Dolina vývoj střetnutí.

Ten za největší opory v duelu se sedmým celkem tabulky vybral gólmanku Kristýnu Manovou, stopérku Nikolu Vítkovou, záložníci Janu Juřenčákovou a střelkyni dvou branek Simonu Hanákovou.

,,Manová chytila další čtyři velké šance Mutěnic. Vítková byla v obraně neúnavná. Juřenčáková tvořila naši hru a Hanáková po celý průběh zápasu dělala hostující obraně problémy,“ chválil Dolina největší tahounky v utkání.

Branky Březůvek: Hanáková 2, Heckelová, Juřenčáková, Ondrašíková.

Březůvky: Manová – Urbánková, Marková, Vítková, Ondrašíková, Hanáková, Heckelová, Divoková, Vilhanová, Chudárková, Juřenčáková. Střídaly: Vaculíková, Šárová, Mikuláštiková, Lukášová, Kubíčková.

MOSTKOVICE – BEZMĚROV 3:1 (2:1)

,,Do Mostkovic jsme si jeli pro bod. Bohužel už v 1. minutě jsme po špatné rozehrávce dostali první branku. V 4. minutě jsme sice skóre srovnali, ale ve zbytku střetnutí už jsme se v koncovce neprosadili. Naopak ve čtyřiadvacáté minutě daly Hanačky z přímého kopu z kopačky Terezy Tiché druhý gól. Navíc ve druhém poločase celek z Prostějovska po trefě Schwarzové pojistil svoji zaslouženou výhru. V utkání jsme podali bojovný výkon. Všechny branky jsme však inkasovali po zbytečných chybách. Stínem je zranění kolena Violy Houškové,“ mrzela porážka Martina Kratochvíla, vůdce lavičky Bezměrova.

Branka Bezměrova: vlastní Jančíková.

Bezměrov: Lucie Pitnerová – Novotná, Trávníčková, Baštincová, Červíková, Zachová, Dočkalová, Hájková, Konečná, Houšková, Adéla Pitnerová. Střídaly: Pechová, Pražáková, Šišková.

PROGRAM 5. JARNÍHO KOLA:

Sobota 14. května: Bezměrov – Holešovské holky (14), Protivanov – Březůvky (16.30).

Neděle 15. května: Vlkoš – Mostkovice (10), Mutěnice – Uherský Brod (13.30).