Divize F - 3. kolo

Top Dogs Nový Jičín - Amatér Komárovice 6:9 (3:2)

Branky Amatéru: Bezděk 3, Kuchař 2, Foukal 2, Křenek 2.

Sestava Amatéru: Tomečka - Bezděk, Kuchař, Foukal, Křenek, Jiříček, Smolka. Trenér František Foukal.

"Hráli jsme jenom v šesti lidech, a když to soupeř viděl, tak na nás vletěl. Prohrávali jsme v sedmé minutě 3:0, ale od 12. minuty šel náš výkon nahoru. Lépe jsme bránili a vyráželi k brejkům. Měli jsme hodně šancí, ale do poločasu se prosadili jenom dvakrát. V dobrém výkonu jsme pokračovali i ve druhém poločase, kdy jsme si z brejků vytvářeli mnoho přečíslení a byli jsme produktivnější. Přesto jsme do stavu 6:6 jenom dotahovali. Jakmile jsme sedmou brankou šli do vedení, soupeře to zlomilo. Odskočili jsme na 6:9. Domácí to zkusili tři minuty bez brankáře a měli tři velké šance. My jsme také dvakrát minuli prázdnou branku. Vyhráli jsme zaslouženě," řekl k premiérové výhře v sezoně trenér Amatéru Komárovice František Foukal.

Divize F - 4. kolo

Amatér Komárovice - G. T. Trojanovice 8:5 (2:4)

Branky: Kuchař 3, Křenek 2, Lasovský 2, Hrdlička.

Sestava Amatéru: Tomečka - Kuchař, Křenek, Lasovský, Hrdlička, Foukal, Jiříček. Trenér František Foukal.

"Styl hry Trojanovic založený na zodpovědné obraně a smrtících brejcích nám moc nesedí. Prohrávali jsme brzkou branku z druhé minuty. Za stavu 0:2 jsme se dostali do zápasu a srovnali jsme. V závěru poločasu jsme dvakrát inkasovali. Zatímco v prvním poločase jsme zbytečně dlouho drželi míč, byli neúčelní a pak stejně přišly ztráty, ve druhém jsme hru zjednodušili. Srovnali jsme na 4:4. Od stavu 4:5 jsme již zápas ovládli. I když to soupeř zkusil tři minuty bez brankáře, do šancí jsme ho nepustili," komentoval druhé vítězství v sezoně trenér Komárovic František Foukal.