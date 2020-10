ŽENY FASTAVU ZLÍN POPRVÉ KLOPÝTLY. V SOBOTU JE OBRAL O BODY HODONÍN

Fotbalistky Fastavu Zlín poprvé v nové sezoně v Moravskoslezské lize žen ztratily body. V sobotu v 6. kole soutěže prohrály na hřišti Hodonína 1:2.

Hosté bez čtyř opor stopérek Vyvlečkové a Andrlíkové a záložnic Šenkeříkové a Novosadové, v prvním poločase předváděli neurovnaný fotbal. Hodonín je přehrával a po zásluze si vypracoval dvoubrankové vedení. O první gól se postarala v 18. minutě Pavková, druhý přidala v třiatřicáté minutě Horáčková.

,,V první půli jsme se nemohli dostat do tempa. Špatně jsme kombinovali a neproměňovali jsme slibné příležitosti. Skórovat mohly Kubicová, Jakešová a Nela Ševčíková,“ uznal zlínský manažer Karel Dolina.

Po změně stran se Fastav výrazně zlepšil. Hostující hráčky si začaly rozumět s balónem a díky útočnému pojetí si vytvořily trvalou převahu.

,,Domácí jsme téměř nepustili na naši polovinu hřiště,“ upozornil Dolina.

Ani ve druhé pětačtyřicetiminutovce se však Zlínu nedařilo v koncovce. O jeho čestnou trefu v síti Aujeské se postarala po přesně zahraném rohovém kopu Kubicové až v 90. minutě dorážkou Brzósková.

,,Po pěti výhrách v soutěži jsme si na jihu Moravy vybrali špatný den. V souboji se čtvrtým celkem soutěže na nás stačila bojovnost Hodonína. Ze zápasu jsme ale mohli vytěžit alespoň bod. Selhali jsme však při proměňování šancí,“ konstatoval Karel Dolina.

Přestože Zlín na jihu Moravy neuspěl, tak pořád vede tabulku Moravskoslezské ženské fotbalové ligy. Fastav doposud nasbíral 15 bodů. Druhý je se 13 body Havířov, třetí příčka patří se 12 body béčku Baníku Ostrava.

FK HODONÍN – FASTAV ZLÍN 2:1 (2:0)

Branka Zlína: Brzósková.

Zlín: Matlachová – Hrubá, Nela Ševčíková, Martáková, Petra Ševčíková, Machů, Šiblová, Hanáčková, Rozsypalová, Kubicová, Marholtová. Střídaly: Brzósková, Jakešová, Hájková.

MORAVSKOSLEZSKÁ DIVIZE ŽEN

V DERBY MEZI HOLEŠOVEM A BEZMĚROVEM SE JISKŘILO. EMA JIROUŠKOVÁ SI VÁŽNĚ PORANILA KOLENO

Těsným výsledkem skončilo nedělní okresní derby v Moravskoslezské fotbalové divizi žen. V něm Holešovské holky zdolaly Bezměrov. V 6. podzimním kole se dařilo také Uherskému Brodu, který splnil roli favorita v duelu s Mostkovicemi. Březůvky se musely smířit s porážkou na půdě lídra soutěže v Mutěnicích. Nyní čeká divizní fotbalisty nucená koronavirová přestávka. Nikdo neví jak dlouhá.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – BEZMĚROV 4:2 (3:0)

,,Ve zbytečně vyhroceném zápase hosté lépe kombinovali, my jsme zase byli úspěšnější v koncovce. Do 30. minuty jsme si po brankách Sklenaříkové, Křenkové a Adriany Ševčíkové vypracovali třígólové vedení. Těsně před koncem prvního poločasu si však vážně poranila koleno Jiroušková a to až do konce utkání ovlivnilo naši hru. Hráčky se už nedokázaly soustředit a jasně se vyvíjející duel se po přestávce trochu zdramatizoval. Zvlášť, když jsme v posledních devíti minutách dostali z trestných kopů od Hájkové a Barnetové dva laciné góly. Výhru jsme však uhájili,“ uvedl po derby šéftrenér Holešovských holek Slavomír Bednář starší.

,,Do utkání jsme nastoupily dobře naladěné. Silného soupeře jsme chtěly porazit. V první půli byl Holešov rychlejší, ve druhém poločase jsme se zlepšily. Nedařilo se nám však v koncovce. V ní nám chyběl klid a přesnější muška. Naopak domácí tým byl při proměňování šancí produktivnější. Přesto jsme o co nejlepší výsledek bojovaly až do poslední minuty. Škoda, že v zápase bylo na obou stranách hodně faulů a spousta tvrdých zákroků,“ hodnotila souboj dvou celků z Kroměřížska bezměrovská záložničce Sára Barnetová.

Branky: Sklenaříková, Křenková, Adriana Ševčíková, Stavjaníková – Hájková, Barnetová.

Holešovské holky: Kateřina Pitnerová – Jiroušková, Tiefenbachová, Slezáčková, Řiháková, Kotasová, Křenková, Pospíšilíková, Slavjaníková, Sklenaříková, Adriana Ševčíková. Střídaly: Setínkská, Vašíčková, Škrabalová.

Bezměrov: Bílková – Houšková, Lucie Pitnerová, Trávníčková, Jordová, Barnetová, Adéla Pitnerová, Červíková, Hájková, Dočkalová, Klevetová. Střídaly: Pechová, Foltýnová.

UHERSKÝ BROD – MOSTKOVICE 4:1 (2:0)

,,Už ve 4. minutě nás uklidnil gól Dufkové. Potom jsme ve zbytku střetnutí měli výraznou převahu. Mostkovice jsme téměř nepustili na naši polovinu hřiště. Hosté nestačili čelit naší rychlosti a také jim chybělo fotbalové myšlení. Jedinou branku jsme inkasovali z kopačky Kravákové po zbytečném zaváhání na začátku druhé půle. Hosté korigovali stav na 2:1. Ovšem pak v pětašedesáté minutě Adamíková a v 77. minutě Juřenčáková dalšími dvěma brankami přikrášlily naši výhru,“ prozradil první muž lavičky Uherského Brodu Jan Gazdík.

,,Podali jsme týmový výkon. Fungovala nám souhra ve všech hřadách,“ chválil svoje svěřenkyně Gazdík.

Branky Uherského Brodu: Dufková, Eliášová, Adamíková, Juřenčáková.

Uherský Brod: Fojtíková – Šotová, Chovancová, Baná, Kučerová, Oharková, Adamíková, Juřenčáková, Vidová, Juráková, Dufková. Střídaly: Eliášová, Gorčíková, Vrábelová.

MUTĚNICE – BŘEZŮVKY 5:0 (4:0)

,,I bez dvou tahounek obránkyně Kalivodové a záložnice Bejtkovské jsme byly úvodních 15 minut iniciativnějším týmem. V této pasáži zápasu jsme se dokonce mohly dostat do vedení. Ondrašíková ale neproměnila sólovou akci. Vzápětí jsme dostaly první branku a Mutěnice začaly mít převahu. Tu ještě v prvním poločase zúročily ke vstřelení dalších tří gólů. A i když jsme bojovaly, tak jsme porážku neodvrátily. Jihomoravanky nás překonávaly kombinací a dařila se jim také křídelní hra. Nicméně pochválit musím trojici Chudárková, Ondrašíková, Marková, které se neúnavně snažily vstřelit alespoň čestnou branku,“ řekla po zápase brankářka Březůvek Žaneta Vaculíková.

Březůvky: Vaculíková – Vavrušová, Urbánková, Marková, Ondrašíková, Divoková, Vilhanová, Michalíková, Chudárková, Huťková, Kubíčková. Střídaly: Macková, Blahová.