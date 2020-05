„Popravdě favorit byl jasný, Kvasice měly velký náskok, měly kvalitní kádr a asi by za postupem dokráčely. Je to muselo mrzet nejvíce,“ přiznává kouč Holešova Martin Malík.

„Určitě bychom bojovali do konce i o druhé místo. Nikdy nevíte, jestli vám postup nebude nabídnut mimo pořadí,“ pousmál se zkušený 47letý fotbalový odborník z Hané.

Ambice jeho výběru v novém ročníku ale budou odvislé od složení kádru. Jako u většiny předních celků kolem hráčů létají přestupová lasa.

„Změny budou k horšímu i k lepšímu. Zatím vím o vážném zájmu o jednu z našich opor. Dokud to ale nebude jisté, nebudu konkrétní,“ omluvil se trenér, jenž věří v optimistický scénář.

„Nic nenecháváme náhodě a i my se poohlížíme po posilách. Cítím, že je třeba vyztužit ofenzivu, posílit musíme i středovou řadu. Po dlouhodobém zranění se sice Pavelka zapojil do přípravy, ale těžko říci, jak jeho operované tříslo zvládne zátěž,“ krčí rameny Malík.

„Poněvadž sázíme i na práci s mládeží, do přípravy zařadíme hned čtyři pět talentovaných dorostenců, ze kterých jsou hned dva dost šikovní a mohli by začít naskakovat do sestavy,“ plánuje.

S rozvolňováním koronavirových opatření se začali fotbalisté scházet také v Holešově.

„Jdeme pozvolna, nyní trénujeme dvakrát týdně. Nejen do zápasového tempa se chceme dostat už v červnu, kdy máme každý víkend naplánovány přátelské duely. Vše by měl odstartovat zápas s kroměřížskou devatenáctkou,“ dívá se do diáře trenér.

Také další protivníci se rekrutují z kategorie celků z vyšších, divizních soutěží. Hanáci se dál utkají s Kozlovicemi či Stráním.

„Protivníky máme skvělé, sedí nám přípravy s lepšími. Kluci se pak umí vybičovat, ukázat to nejlepší,“ těší se.

Třebaže ambice se budou odvíjet od kvality kádru, zkušený kouč, který s malou přestávkou působí v Holešově už více jak deset let, říká, že cíl týmu bude jasný: „Určitě chceme hrát v popředí krajského přeboru a pokusit se o postup. Náš klub má na to, aby dlouhodobě hrál divizi. Musíme být maximalisté.“