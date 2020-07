Postupu by se sice nebránili, ale stejně jako na podzim si zahrají I. B třídu. Fotbalisté Francovy Lhoty společně s Poličnou ovládli první polovinu skupiny A (oba 26 bodů), ovšem posun o soutěž výše slavily bodově úspěšnější Těšnovice (32).

Fotbalisté Francovy Lhoty | Foto: TJ Francova Lhota

„Kdyby nám byl nabídnut postup do I. A třídy, tak by ho Francova Lhota přijala,“ potvrdil trenér podzimního lídra Mojmír Jaroš. „Pro nás jsou ambice do nové sezony nejvyšší, za nic se neschováváme! Prostě se chceme fotbalem bavit, hrát hezký fotbal a bavit hlavně fanoušky a porvat se o postup. I když musím uznat, že v I. B třídě je spousta kvalitních soupeřů a nebude to nic lehkého,“ uvědomuje si kouč.