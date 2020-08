„Byli jsme lepší a věděli, že s výsledkem něco můžeme udělat. Jakmile se nám podařilo vstřelit branku, tak jsme byli na koni,“ popsal Mišinský důležitý okamžik výhry 3:2.

Právě 34letý fotbalista se na důležitých bodech podílel velkým dílem. Vstřelil první a třetí branku svého týmu. „Naposledy se mi to podařilo ještě v dresu Vítkovic. Tuším, že v utkání proti Žižkovu,“ vybavuje si správně Mišinský.

Výhra valašského týmu se však urodit vůbec nemusela. Vladimír Mišinský v poslední době vážně uvažoval o ukončení kariéry.

„Bylo to kvůli pandemii koronaviru, příští rok mi ke všemu bude 35 let. Nakonec se mi však ozvali ze Vsetína. Domluvili jsme se na podmínkách, sportovní ředitel pan Říha (Petr Říha, pozn. red.) se k celé situaci postavil dobře,“ chválil Mišinský.

Na působení v divizním týmu ho lákala nejen spolupráce s tamními hráči. „S Mariánem Kovaříkem jsem hrál ve Vítkovicích, znám také brankáře Kubu Eliáše. Nakonec jsem si řekl, že ještě mám čas na to, abych kariéru definitivně ukončil,“ přiblížil zkušený fotbalista, který z důvodu delšího cestování zamítl nabídky z nižších rakouských soutěží.

„Do Vsetína to mám tři čtvrtě hodiny. Trénuje se tady třikrát týdně. Tým má hodně mladých a kvalitních hráčů,“ vyzdvihl kádr Miroslava Mičegy.

V klubu, kde je prozatím dohodnutý do konce podzimní části, by Mišinský měl patřit k oporám týmu. Vše ale bude záležet na zdravotním stavu.

„Rád bych ještě hrál profi soutěž, po každém zápase však potřebuji tři dny volnější režim. Tělo je opotřebované, bolí mě záda i kolena,“ popisuje někdejší exligista.

Odchovanec Baníku Ostrava většinu fotbalového života strávil v klubech na severu Moravy. Velmi rád vzpomíná právě na svůj někdejší mládežnický tým.

„Potkal jsem se tam s hráči jako Radek Slončík, Radoslav Látal, René Bolf nebo Venca Svěrkoš. K srdci mi padli především fotbalisté, kteří něco dokázali vymyslet. Vždy jsem se od nich něco chtěl naučit a přiblížit se jim,“ ohlíží se s nostalgií borec, kterého mimo jiné trénovali Jozef Jarabinský, Karel Večeřa nebo Leoš Kalvoda.

Mišinský do ostravského A-týmu začal nakukovat v sezoně 2003/2004, ve které Baník oslavil titul. „Míra Matušovic nebo Mára Heinz dostávali v poháru volno, tak jsem hrával v této soutěži. Pořádně jsem začal nastupovat až další rok,“ vybavuje si bývalý mládežnický reprezentant do 16 a 21 let.

Šanci v tehdejším Volkswagen Cupu obdržel od hlavního trenéra Františka Komňackého. „Vše dokázal v klidu vysvětlit. Na nic si nehrál. Co řekl, dávalo smysl,“ ocenil trenéra, který po mistrovské sezoně zamířil do Ružomberoku.

Vladimír Mišinský v Baníku Ostrava nakonec vydržel do začátku ročníku 2007/2008. „Udělal jsem určité extempore. Klub začal mít finanční potíže, takže mě nakonec prodal do Karviné,“ zakončil kreativní záložník.