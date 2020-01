Daniel Smékal se naposledy s Baníkem Ostrava podíval do Německa, kde sehrál zápas proti Bayernu Mnichov.

Dane, jakou jste měl minutáž na podzim v dresu Baníku v dorostenecké lize?

Odehrál jsem asi polovinu času. V herním systému 4 - 2 - 3 - 1 jsme se na hrotu střídali ve dvojici. Po podzimu jsme třetí, dal jsem tři branky, takže je celkem spokojenost.

Než přejdeme k výjezdu do Německa na Bayern. Kde jste byl již s Baníkem mimo naši republiku?

Hráli jsme na Slovensku a měli letní soustředění v Polsku.

Jak dlouho jste nyní byli v Mnichově a hráli jste přímo v Allianz aréně?

Byli jsme tam dva dny. Jeli jsme autobusem a první den se stihli jen ubytovat. Druhý den byl zápas a jeli jsme domů. Hráli jsme nedaleko Allianz arény v kampusu jejich akademie. Bayern měl na utkání menší kotel.

Prohráli jste 1:7. Jak vypadal zápas?

V prvním poločase to byla jízda domácích. Byli ve všem lepší a vedli 5:0. My jsme toto nezažili. Takový fotbal se u nás nehraje. Proti nám hráli hráči mnoha národností. Afričané a třeba jeden hráč, co reprezentuje dva státy Lucembursko a Nizozemí. Ve druhém poločase jsme začali více běhat, presovali jsme a odměnou byla i vstřelená branka. Zápas byl zážitkem.

Po sezoně končíte v dorostenecké kategorii. Jaké máte plány?

Chtěl bych se alespoň uchytiti v třetiligovém béčku trenéra Tchuře. Pokud by to nevyšlo, tak divize ve Valmezu jsou zadními vrátky.

David Smilek bojuje v kádru Opavy o to, aby se ve Slezsku zabydlel. Vzpomíná na meziříčské trenéry a zimní přípravu si zpestřuje futsalem.

Vy jste odchovancem Jarcové nebo Valmezu?

Asi se dá říct, že Valmezu, protože jsem byl v Jarcové jen půlrok a šel do Valmezu, kde jsem prošel žákovskými a dorosteneckými kategoriemi prod trenéry Furmánkem, Sovákem a Vaculou.

Jak jste se dostal do prvoligové Opavy?

Bylo to úplně náhodou. Šéftrenér mládeže Opavy a skaut Radovan Morong se přišel podívat na utkání mladších dorostenců do Valmezu a stihl ještě druhý poločas nás starších. Zamlouval se mu jeho výkon a po zápase mi řekl, jestli nechci do Opavy.

Na jakém postu nastupujete a jak se Vám v Opavě daří?

Hraji za dorost U 19 celostátní ligu. Jsem křídelní záložník, podle potřeby střední záložník nebo hráč na hrot. Vesměs mám útočné úkoly. Podzim nám vyšel. Jsme desátí, daleko bodově od sestupových pozic a to je výborný počin.

Jak jste se dostal k futsalu do týmu Jethra?

Přes Lukáše Vrabce, který je můj bývalý spoluhráč z Valmezu, který je zároveň mým kamarádem.

Máte povolení od Opavy hrát futsal?

Je to na moje riziko. Když ale hrajeme o víkendu přípravné utkání, tak nejdu hrát. Pokud mám volno, je to dobrá součást přípravy v osobním volnu.

Jak se Vám líbí tým Jethra?

Futsal je tady zábava ve výborné partě. Nehádáme se, baví nás to a já jsem rád, že mohu být součástí týmu.

Jaké máte fotbalové cíle v Opavě?

Chci se pořádně zlepšovat v dorostu, kde budu hrát ještě rok a půl. Pak se chci poprat o místo v kádru mužů. Vím, že mne čeká ještě hodně práce.