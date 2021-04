„V roce 2012 jsem začal realizovat myšlenku Valašského sportovního klubu mládeže, abychom se ve Valašských Příkazech pokusili vytvořit pro místní region středisko nejlepších hráčů z mládežnických ročníků. Všichni v našem regionu jsme trochu klubisti a jedeme si na svém písečku. Od přípravky do dorostu jsme chtěli vychovat hráče a ekonomicky je zužitkovat. Směřovali jsme to k myšlence, aby se více klubů podílelo na jednom místě ve výchově hráčů. V roce 2017 jsme přerušili činnost. Za jeden rok nečinnosti nás FAČR vyškrtla ze seznamu klubů,“ vzpomíná na minulost zajímavé myšlenky mini regionální akademie Pavel Janošík.

Janošík chce udělat ve Valašských Příkazech servisní středisko pro přípravu a pořádání turnajů různých výběrů včetně těch okresních a pořád věří, že i nadále bude vychovávat hráče, kteří jednou třeba skončí v první lize.

„Dva hráče a jednoho brankáře mám v přehledu, že na to mají. Dva z nich jsou ve Valašských Příkazech a věřím, že o nich uslyšíme,“ věří Janošík.

Janošík šel cestou sdružených družstev, aby zachraňoval v regionu kategorie starších žáků a dorostu.

„Stáhli jsme tyto kategorie k nám na hřiště. Horní Lideč se nezapojila tolik, jak bych si představoval. Starší žáky ale nemáme v okrese Vsetín. Hrajeme v okrese Zlín. Okolní kluby kolem Valašských Příkaz chybí právě kategorie starších žáků a dorostu. To je obraz, že špatně pracujeme málo a chtělo by to více trenérů. Když jsem viděl cenu za kurz trenéra licence B na přípravku, protočily se mi panenky. Není smyslem, aby každý klub měl trenéry na tak vysoké úrovni. Spíše by to chtělo trenéry certifikované ze Zlína nebo Vsetína, kteří by byli mentory pro místní trenéry v klubech,“ rozvádí myšlenku zlepšení situace ve fotbalové mládeži v tamním regionu Pavel Janošík.

„Ztrácíme děti. Vše začíná ve škole ve výuce tělocviku. Tam musí získat dítě základ. Koordinaci, gymnastiku a další věci prostě nemůže dělat trenér. Chybí nám návaznost na kategorie. Vymysleli jsme akci ve Valašských Příkazech akci „Covid nás nezastaví“, aby se nám zase po restartu fotbalu vrátilo k fotbalu co nejvíce dětí. Komunikujeme hodně s rodiči a věříme, že zase obsadíme co nejvíce kategorií,“ dodává Pavel Janošík.