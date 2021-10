Pro Česko je to komplikace, protože má s Walesem ke všemu špatnou bilanci. Prohrál s ním už na jaře 0:1. Další utkání odehraje reprezentace v pondělí v ruské Kazani, kde se střetne s Běloruskem. To nemůže hrát doma kvůli politickým poměrům ve své zemi.

Naštěstí Češi rychle srovnali, a to hned za dvě minuty, když Jakub Pešek dorazil střelu Filipa Nováka. Ve druhé půli jim pomohl už popsaný zkrat gólmana, ale od něj se Wales rozjel.

První samostatný únik dvou proti jednomu skvěle chytil brankář Tomáš Vaclík. Vyběhl bleskově a zasáhl. Jenže po rohu ve 36. minutě Wales znovu utekl a Ramsey ukázal, proč si ho do týmu vybral slovutný Juventus Turín. Zakončil naprosto chladnokrevně.

Pro český celek to bylo velké vysvobození, které však jen oddálilo neúspěch, jímž plichta je. V prvním poločase, ale vlastně i po silvestrovské brance, hrál rozháraně, nepřesně. Strašně málo využíval Patrika Schicka, oporu v útoku. K tomu měl problémy s brejky reprezentantů ze země s drakem ve znaku.

Událo se však nevídané. Ramsey poslal míč malou domů Wardovi. Brankář Leicesteru (v anglickém klubu dělá dvojku) neuvěřitelně zkratoval, míč mu prošel pomaličku do sítě. Stejně jako Kolářovi v předkole Ligy mistrů s Ferencvárosem Budapešť.

Čtyři minuty po změně stran udělal jednu ze svých mnoha chyb v zápase český záložník Alex Král, na němž bylo celý zápas znát, že ve West Hamu United moc nehraje. Před pokutovým územím Walesu se pomalu rozhodoval, co udělá, když mu míč zezadu ukradl Aaron Ramsey, kapitán a hlavní hvězda hostů. V tu chvíli bylo po české nadějné akci.

Skóre bylo vyrovnané, hra rovněž. Po první půli svítil ona tabuli 1:1. Brankář Slavie Ondřej Kolář, který je ostatně v této aréně doma, by mohl vyprávět. Také on nedávno zažil potupnou chvíli jako gólman Walesu Denny Ward, jehož šílená minela ozvláštnila páteční duel.

Co se vlastně ve druhé půli na stadionu v Edenu stalo?

Fotbalisté Wales neporazili. V kvalifikaci mistrovství světa si remízou 2:2 výrazně zkomplikovali boj o druhé místo ve skupině a výhodnější nasazení do baráže. K vítězství domácím nepomohl ani vskutku kuriózní vlastní gól hostů.

