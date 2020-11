Ve věku šedesáti sedmi let odešel náhle a nečekaně do fotbalového nebe někdejší výborný hráč, úspěšný trenér mládežnických celků Zbrojovky Vsetín, později trenér „B“ mužstva dospělých FC Vsetín a zároveň dlouholetý funkcionář, pan Jirka Lukáč. Nejen členové fotbalového klubu v něm ztrácí nesmírně obětavého, upřímného člověka, ale především skvělého kamaráda.

Narodil se dne 20. května 1953 ve slovenském Púchově. Již od malička mu učaroval kulatý míč, a proto se v útlém věku přihlásil do žákovského celku v Lednickém Rovném, kde začaly jeho první fotbalové krůčky. A že mu fotbalové řemeslo šlo náramně, dokazuje později i jeho místo, co by rychlonohého útočníka, v základní sestavě dorosteneckého týmu Gumáren Púchov, účastníka 1. Slovenské fotbalové ligy. V této věkové kategorii se setkal v roce 1968 i s bývalým trenérem mužstva dospělých FC Vsetín Daliborem Příkazským.

Po absolvování vojenské presenční služby, kterou strávil v třetiligové Dukle Kroměříž a krátkém intermezzu ve VTJ Holešov, se vrací zpět do Púchova, kde byl zařazen do kádru prvoligového „A“ mužstva. Většinu času jako hráč absolvoval v rezervním týmu, kde však patřil k velmi obávaným a uznávaným střelcům.

Později o jeho služby projevili eminentní zájem vsetínští funkcionáři, a tak se stal od roku 1977 hráčem tehdejší Zbrojovky, účastníka III. národní ligy. V jejím dresu hrál po boku takových osobností jako např. Jana Pospíšila, pozdější velké opory pražské Sparty, bratrů Kučerňákových, Josefa Houdka a mnoha dalších výborných fotbalistů.

Po ukončení své dlouhé hráčské kariéry, kterou uzavřel v roce 1985 působením v Novém Jičíně, se vydal na trenérskou dráhu, a to výhradně u mládežnických celků ve Zbrojovce Vsetín. Nejprve předával své cenné zkušenosti úplně těm nejmenším, později žákům a dorosteneckým celkům.

Po sloučení mužstev Zbrojovky Vsetín a MEZu Vsetín v roce 1996 se stal od roku 2002 sekretářem nově vytvořeného klubu FC Vsetín. Byl taktéž úspěšným trenérem u obnoveného „B“ mužstva dospělých FC Vsetín, u kterého se velkou měrou zasloužil o postup z nejnižší čtvrté třídy až do okresního přeboru. Závěr svých nádherných fotbalových let prožil v klubu TJ Semetín, který coby trenér a později i organizační pracovník, „vytáhl“ z nejnižší soutěže až do 1. B třídy Zlínského kraje.