Další fotbalová kauza, která se dostala napovrch. A to doslova. Miliony prolétané bývalým předsedou FAČR Miroslavem Peltou, který hned čtyřiatřicetkrát využil na náklady FAČR či STES pro sebe a své blízké leteckou přepravu, nadzvedává ze židlí i místní funkcionáře, fotbalisty a trenéry.

Miroslav Pelta | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Je to výsměch všem ostatním členům FAČR, kteří poctivě přispívají. Místo do klubů tak vyletěly peníze doslova komínem do vzduchu. Co na to říci. Ve světle všech informací a průšvihů v české kopané je to další kapka v moři,“ mávl zklamaně rukou Roman Kolenič, zkušený trenér a lodivod divizních Skaštic.