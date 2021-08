Premiérovou sezonu v dresu Ratiboře jste díky covidu nemohl dohrát. Jak jste se cítil po tak dlouhé době bez fotbalu, když se začalo trénovat?

Žádná sláva to nebyla. Fyzička spadla k nule, přibylo i nějaké to kilo (smích). Musel jsem se do toho dostávat.

Uvažoval jste po restartu fotbalu o změně dresu?

Ne, v Ratiboři jsme jasně domluveni. Chceme s klukama třeba i bojovat o postup.

Jak hodnotíte letní přípravu na novou sezonu?

Byly to dobré zápasy v přátelské lize pod taktovkou Kateřinic. Prohráli jsme tam jen jednou, mrzí mě dvě naše nedostavení se na zápasy. Pak už bylo ale trochu nudné hrát proti těm samým soupeřům víckrát.

Naznačujete vysoké ambice Ratiboře. Není to se dvakrát nesejít k zápasu, byť přípravnému, určité varování?

Musíme doufat, že ne. Máme silný tým. Věřím, že i s dorostenci nás bude kolem patnácti a budeme se scházet co nejvíce kompletní. Pak můžeme myslet na naše vysoké cíle.

Oba trenéři příliš nechválili generálku na novou sezonu s Francovou Lhotou, přesto jste ho okořenil hattrickem.

Oba týmy měly četné absence. Byla to naše teprve druhá porážka. Mi se střelecky dařilo. Nastupuji ve středu nebo na kraji zálohy, ale nevymýšlím si. Kam mě trenér postaví, tam hraji. První gól se mi podařil hned v první minutě střelou zpoza vápna, u druhého jsem doklepl míč do sítě a u třetího to levačkou trefil z úhlu, ani nevím jak (smích). Byl to můj první hattrick za Ratiboř, doufám, že nebude drahý (smích), ale on drahý bude a určitě na to padne nějaká ta slivovice (smích).

Ratiboř moc změn v kádru nemá. Přišel Novotný, odešel Fojt.

Novotný je hráč, na kterém jde vidět, že hrával vyšší soutěže, naposledy 1. A třídu a zvýší ještě naši kvalitu. Mrzí mě odchod mého kamaráda Davida Fojta do Jablůnky, ale říkal mi, že tam má příslib, že bude hrát v útoku a bude mít více minut než u nás, kde byl stavěn i do defenzívy.