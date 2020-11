„Vzhledem k nedostatku termínů, který neumožňuje dohrání Chance ligy v původní podobě, rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král o změně formátu a rozpisu soutěže pro sezónu 2020/21," stojí prohlášení na webu Českého hokeje.

„Základní část Chance ligy, původně plánovaná jako tříkolová, bude v sezoně 2020/21 dvoukolová s tím, že další části soutěže – předkolo play off a play off – zůstávají beze změny," je zde nastíněný plán dalšího pokračování, pro který byly nakloněny dvě třetiny klubů druhé nejvyšší hokejové soutěže.

Pro zachování původního systému naopak patřil vsetínský klub.

„Za náš klub mohu říct, že při čtvrtečním jednání Chance ligy jsme po zvážení všech pro a proti byli pro zachování platného dosavadního tříkolového systému a play-off. Stále si stojíme za tím, že v polovině listopadu je předčasné snižovat počet utkání, k tomu mohlo klidně dojít na začátku ledna, po vyhodnocení dalšího období. Stejně tak činí extraliga, která má od začátku sezony téměř totožný hrací plán a počet utkání,“ připomněl pro webové stránky Vsetína jednatel valašského klubu Daniel Tobola.

Menší počet zápasů v letošním ročníku ho pochopitelně trápí.

„Jsme prozatím asi jediná profesionální soutěž, která to "zabalila" tak brzo a snížila počet utkání. Zároveň mě mrzí, že nebyla na stole žádná jiná alternativa jako třeba zkrácení play-off, počty týmů do play-off apod., to jiné řešení se prostě nechtělo hledat. Ukazuje se, že 33 profesionálních týmů ledního hokeje v naší republice není asi ideální a odpovídající počet," dodal Tobola.

Jak to bude vypadat s konkrétními termíny zápasů, se teprve uvidí. Obnovení soutěže nejdříve nastane 21. listopadu.