Hošťálková po postupu do okresního přeboru obývá sezonu co sezonu umístění okolo šesté příčky. Je to výkonnostní strop?

Po postupu z III. třídy jsme byli v takové euforii, že jsme se chtěli rvát i o postup do krasjkých soutěží. Tak jsem to alespoň tehdy cítil já i tehdejší trenér Petr Špaček. Bohužel nadšení postupně upadalo, což bylo pro mě trošku zklamání. Chybělo tehdy lepší tréninkové nasazení a hlad po úspěchu. Věřím však, že pokud v nadcházející sezoně zůstane pohromadě kostra týmu okolo Gajdoše, Zetka, Žambocha, Kotrly a Peredarjuka, budeme moct trápit i ty nejlepší týmy v soutěži.

Na jakém postu v týmu nastupujete?

Nejvíce jsem toho odehrál na kraji zálohy, ale občas mne trenéři využívali v obraně, nebo v útoku. Byly i zápasy, kdy jsem musel zaskočit v bráně. To se museli kluci v obraně překonávat. (smích)

Mihl jste se i v sousední Ratiboři. V jakém období to bylo?

Byly to moje poslední dvě sezony v dorostu. U nás jsme to tehdy neposkládali, tak jsme byli rádi, že si nás Ratiboř půjčila. Na tu dobu vzpomínám hrozně rád, trenéři Adámek a Rýdl jsou moc fajn a tým byl tehdy kvalitní. Sešli jsme se v jednom týmu kluci z Hošťálkové, Ratiboře a Kateřinic. Byly to asi fotbalově moje nejlepší dva roky. Do mužů jsem se, ale vracel do Hošťálkové, protože to by mi u nás neodpustili (smích).

V Hošťálkové se nyní vystřídali trenéři? Byl nějaký rozdíl v přípravě pro trenéry Špačkem, Zetkem a Loučkou?

Petr Špaček přišel v době, kdy jsme byli na pokraji pádu do IV. třídy, to on nás tehdy ohromně zvedl, zachránili jsme se, a za pár let postoupili prakticky se stejným kádrem do okresu. Udělal spoustu skvělé práce. Postupně se tým obměňoval, vrátil se Tomáš Zetek. Když Petr Špaček skončil, přebral to s Vaškem Kotrlou, udělali super přípravu, ale jako hráči se chtěli soustředit především na hraní, tak se hledal trenér. Nikdo však nepřišel, tak volba padla logicky na zkušeného hráče Tondu Loučku. Tonda jako trenér začíná, ale je to velký srdcař, tak věřím, že to postupně přenese na všechny hráče, protože v poslední době nebyl přístup některých úplně ideální, co se například tréninkové docházky týče.

Jak kvalitní byla z Vašeho pohledu poslední zimní příprava pod trenérem Loučkou?

Zásadním problémem pro nás bylo uzavření tělocvičny na celou zimu, kvůli rekonstrukci. Snažili jsme se scházet dvakrát týdně na umělce v Hošťálkové, ale občas nám plány překazila nepřízeň počasí, nebo bohužel slabá tréninková účast. To se potom projevilo ve Fastav Cupu, kde jsme se moc nepředvedli, když to řeknu kulantně.

Hošťálková je v silném fotbalovém regionu. Vidíte konkurenci Ratiboře a Kateřinic jako prospěšnou nebo spíše na škodu?

Nebýt kluků z Kateřinic, tak my v Hošťálkové ani neposkládáme tým. Takže jsem rád, že spolupráce s Kateřinicemi funguje na takto dobré úrovni.

Ratiboř je velký rival a zápasy s ní mi osobně hodně chybí, ale taky k nám odtud v minulosti přišli hráči jako Standa Olšák, Petr Daňa, nebo kluci Ostřanští, takže mi přítomnost těchto týmů v okolí vůbec nevadí, naopak jsem za ně rád.

Co říkáte na předčasné ukončení sezony?

Musíme to vzít jako fakt, v dané situaci se asi nic jiného dělat nedalo.

Bude letní příprava pro Hošťálkovou delší než obvykle nebo se k fotbalu vrátíte opravdu až v červenci pokud to bude možné?

Zatím jsme se o tom nijak nebavili, věřím však, že začneme trénovat, jakmile to bude možné a že budou všichni na fotbal natěšení.

(něm, mb)