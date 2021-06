Jak si zvykáte na rychlejší herní tempo do budoucí I. B třídy?

Neležím doma na gauči a chodím běhat. Tak si zvykám rychle, dostal jsem se do tempa a cítím se tak dobře, že více podržím míč při zápase a nezbavuji se ho hned.

Na jaký post s Vámi trenér Vaigl počítá?

Začal jsem ve středu zálohy, ale v posledním utkání mě postavil na kraji zálohy, kdy se ale po třech minutách zranil Vláďa Grygařík a já se vrátil do středu zálohy, kde mi to sedí daleko více. Musím být ale více střelecky aktivní.

Jak padla Vaše první branka za Krhovou?

Lukáš Pastuzsek mi to krásně posadil z rohu na hlavu.

Co budete platit do kabiny za první branku v novém působišti?

Zvykem je flaška, ale kluci mi říkali, že za první gól a nominaci na hráče kola Valašskomeziříčské Ligy a mám koupit sele. Tomu jsme se zasmál a koupím jim sud piva.

Jak vidíte semifinálový boj proti Podlesí?

Podlesí má zkušený tým. Mohu jmenovat například Blažka, Zetka nebo brankáře Maleňáka. Oni jsou favoritem a my si tam jdeme zápas hlavně užít.

Sledujete trenérský vývoj v Loučce? Co na něho říkáte?

Kluky stále sleduju a přeji mi jenom to nejlepší. Moc jsem nechápal a byl špatný z toho, jak ztratili v Černotíně vedení 5:0 a prohráli. Uvidíme, jak si tam povede trenér Kocman. Přivede si Kopřivu se Stolařem. Pro kluky je to dobře, že jich bude zase více. Pro trenéra Kocmana je to výzva.