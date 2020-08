Bývalý kapitán Baníku Ostrava, který stihl během dvou desetiletí vyhrát Ligu mistrů a stát se nejlepším střelcem evropského šampionátu 2004, čeká na vyřízení podané žádosti o přestup z mateřského klubu – Vigantic.

„Ve Viganticích jsem říkal, že to je možnost, ale odvíjet se to bude od mého zdravotního stavu. Už se tam nehraje okres, ale I.A třída, takže žádná sranda. Ale slíbil jsem jim, že když to půjde, nějaký zápas si tam zahraju,“ řekl osmatřicetiletý Baroš na začátku července během tiskové konference na Bazalech před rozlučkovým zápasem.

Vigantice vstoupí do nové sezony v I.A třídě skupině A Zlínského kraje 14. srpna doma proti Juřince. Zda už domácím pomůže druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace se uvidí.

V uplynulé nedokončené sezoně se umístily Vigantice na třetím místě, když ve 13 zápasech získaly 26 bodů. Tabulce vévodila se 31 body Valašská Polanka.