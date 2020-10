Na Valašsku jste se ale v mládí příliš neohřál…

Chvíli jsem hrál v Rožnově za tehdejší 1. Valašský FC a dá se říct, že jsem odchovancem napůl Sigmy Olomouc a Slovácka. Z Rožnova si mě vybrala Olomouc, tam jsem hrál od kategorie U 11 do kategorie U 15. Pak jsem přešel do Slovácka, kde jsem byl od kategorie U 16 až do juniorky. Vím, že na Slovácku tehdy pracoval známý valašský trenér Robert Blaško, ale týmově jsme se minuli.

Jak jste se dostal do třetiligového Znojma?

Ve Slovácku jsem se nedohodl na dalším pokračování. Jenže ve Znojmě mě následovala zranění, která jsem utrpěl již na Slovácku. Je mi teprve 21 let, ale mám problémy s koleny a navíc jsem si ve Znojmě dvakrát natrhl sval. Vzhledem k četným zraněním jsem ztratil chuť a motivaci hrát na tak vysoké úrovni. Zranění mě srážela.

Žijete nyní na Prostřední Bečvě, přímo u hřiště za horní brankou. Jste mladý, asi si nepamatujete, jak tam byla škvára a přes horní polovinu hřiště vedla obecní cesta. Zápasy se tak přerušovaly…

O tom jsem slyšel hodně. Nejen, že tam jezdila auta, ale prý se přerušil zápas, i když šly babky z kostela v neděli dopoledne po mši domů. (smích)

Jak se na postu středního záložníka cítíte v I. B třídě na Prostřední Bečvě?

Musíme se sehrát. Někteří kluci jsou tady dlouho, někteří noví. Víte, máme jenom jeden trénink týdně a to je málo. Chtělo by se to s kluky vidět více a ne jít jen prakticky ze zápasu do zápasu.

Výsledky má Prostřední Bečva velmi slušné. Souhlasíte?

Tým má dobrou úroveň. Patříme k tomu nejlepšímu v soutěži. Škoda zápasu ve Slavičíně. Vedli jsme 3:0, ale nezvládli to v hlavách. Zlomem byla první branka po tečované střele a branka na 3:3, která byla vlastní. Dostali jsme gól v jediné minutě nastavení. Rozhodčí říkal, že do konce chybělo 15 sekund.

Měl jste namířeno pracovně do ciziny. Co Vám covid zhatil?

Měl jsem namířeno do Kanady. To nyní není bohužel aktuální. (něm, mb)