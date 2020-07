Úvod zápasu patřil valašskému výběru, během úvodních deseti minut se prezentoval územní převahou. Utkání se postupem času začalo vyrovnávat.

„Soupeř se více zapojil do hry. V jeho mužstvu se představili zkušení hráči s ligovými zkušenostmi, což se projevilo, dávali si to do nohy,“ rozpovídal se asistent trenéra vsetínského výběru Martin Zbranek.

Druhá polovina přípravného střetnutí již patřila týmu z divize E, což potvrdil také dvěma brankami. Na roh Jana Stuchlíka si nejprve naskočil Marián Kovařík, vydařenou samostatnou akcí se později prezentoval Martin Mydlář. „Nadobro jsme převzali otěže zápasu. Jednalo se o kvalitní přípravu, do příště to bude chtít zlepšit střed pole,“ přiblížil Zbranek.

Trenérský štáb Vsetína se přitom nemohl spolehnout na kompletní kádr. Ten tak doplnila dvojice z dorostu Petr Mikuš a Matěj Rodek. „Hned čtyři hráče jsme ještě měli na dovolené, do zápasu jsme zapojili dva mladé fotbalisty ze své líhně. Naskočili na posledních patnáct minut hry,“ neskrýval radost.

Pátému mužstvu loňské divize E do začátku nového ročníku zbývají ještě tři týdny, současný kádr ovšem už nehodlá výrazně posilovat. I přesto pomýšlí na přední příčky. „Rádi bychom znovu pobývali nahoře, ideálně do pátého místa. Pokud se budeme nacházet výše, rozhodně se zlobit nebudeme,“ uvedl Zbranek cíl pro sezónu 2020/2021.

Tento ročník bude o to specifičtější, že Vsetín znovu čekají dva zápasy s rivalem z Valašského Meziříčí. „Je to derby, pokaždé tady bývá pěkná návštěvnost. Jsme rádi, že nás k sobě nalosovali,“ dodal asistent trenéra vsetínského prvního mužstva.

Předposlední přípravné utkání Vsetín sehraje následující pátek, kdy se na domácím hřišti utká s týmem Velkých Karlovic. Začátek zápasu je naplánovaný na 17:30.

Přípravný fotbal

FC Vsetín – FK Spartak Kvašov 2:0 (0:0)

Branky: Kovařík, Mydlář

Autor: Radek Štohl