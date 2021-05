„Reprezentace do 18 let, kterou přebírá trenér Jan Suchopárek, se utká ve středu 2.6. ve Vsetíně od 17:00 v přípravném duelu s domácím divizním týmem. Pro soustředění využije národní tým U18 ubytování ve Zlíně a pro tréninky hřiště SK Baťov," stojí oznámení na webu české fotbalové asociace.

Svěřenci Jana Suchopárka se soustředění zúčastní od následujícího pondělí do pátku. Do nominace se nakonec dostali 3 brankáři a 20 hráčů do pole, přičemž největší zastoupení má Slavie Praha a Baník Ostrava. Oba týmy shodně dodaly po pěti jménech.

Pro domácí fotbalisty Vsetína se bude jednat o první zápas od října, kdy vinou pandemické situace byla přerušena podzimní část amatérských soutěží. Na jaře se znovu už nerozjela, nejen divize tak podruhé v řadě byla anulována.

Nominace české fotbalové reprezentace do 18 let:

Brankáři:

Martin Hrubý (FC Baník Ostrava), Radek Charvát (FK Teplice), Alexandr Urban (1.FC Slovácko)

Obránci:

Tomáš Keltyčka (FC Viktoria Plzeň), Ondřej Kričfaluši (SK Slavia Praha), Albert Labík (SK Slavia Praha), Daniel Macej (FC Baník Ostrava), Karel Michlík (FC Baník Ostrava), Jaroslav Rádl (FC Viktoria Plzeň), David Tomeška (1.FC Slovácko), Tomáš Vach (FC Viktoria Plzeň)

Záložníci:

Štěpán Beran (SK Slavia Praha), Hynek Hruška (AC Sparta Praha), Jakub Kule (FC Viktoria Plzeň), Lukáš Mašek (FK Mladá Boleslav), Daniel Michl (AC Sparta Praha), Enes Osmani (AC Sparta Praha), Matěj Šín (FC Baník Ostrava), Adam Štauber (FC Viktoria Plzeň), Jan Trédl (SK Slavia Praha)

Útočníci:

Erik Biegon (SK Slavia Praha), David Jurčenko (FC Hradec Králové), Daniel Šmiga (FC Baník Ostrava)