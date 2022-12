Zatímco někteří mají o své pozici okamžitě jasno, u mládežníka Vsetína tomu zprvu bylo jinak. Do brankoviště se nehrnul. „Nejdříve jsem to zkoušel jako útočník. Poté mi ale trenér poradil, abych to zkusil v bráně. V té jsem už šest roků," dává vědět o cestě mezi tři tyče.

První fotbalová zastávka? Horní Lideč. Z té se v létě 2017 odebral do Vsetína, kde působí dodnes. „Na jednom turnaji si mě vyhlédli trenéři Vsetína, oslovili mé rodiče. Ze začátku jsem měl strach, jak mě kluci přijmou, a jestli jim budu stačit. Do týmu jsem ale rychle zapadl,“ pochvaluje si mladý gólman.

Ve Vsetíně se postupně propracoval do dorosteneckých kategorií, momentálně chytá za mladší a starší dorost. Úvod letošní sezony mu ovšem nevyšel dle představ, při derby mladšího dorostu pro Valašskému Meziříčí hned ve dvanácté minutě obdržel červenou kartu. Jeho parťáci nakonec zabrali a ze stavu 0:4 dokázali vydolovat bod. „Byl jsem přemotivovaný, po posouzení jedné herní situace pana rozhodčího jsem neudržel emoce,“ vrací se k polovině srpna, kdy Vsetín remizoval 5:5.

V dalších třech zápasech se do branky nedostal, prostor obdrželi kolegové Jakub Včelica a Štěpán Adamec. „Bylo to pro mě náročné – měl jsem velkou chuť chytat a nemohl jsem. Bylo to ponaučení do příště,“ bere si cennou lekci.

Další soutěžní utkání absolvoval až po pěti týdnech proti Hranicím. Nezachytal si však jen za mladší dorost, rovněž pomohl parťákům ze staršího dorostu, za který si dokonce připsal čisté konto. „Nebylo na výběr. Potřebovaly mě oba týmy, tak jsem je musel podržet,“ komentuje zápasové vytížení.

Na podzim nakonec zasáhl do 23 soutěžních zápasů. Problém s tím ale rozhodně neměl. Ani po fyzické stránce. „Zvládám to dobře,“ libuje si. „Na Vsetíně máme kvalitní tréninky, teď jsou i brankářské. Hodně mi i dalo, že jsem byl dva roky v Ostravě v Regionální fotbalové akademii, kde na nás měli vysoké nároky.“

Jak mladší, tak i starší dorost Vsetína se nachází v klidném středu tabulky. Daleko od sestupových i postupových vod. „S podzimem jsem spokojený, kvůli chybičkám nám jen občas utekly body. Vždy jsme se snažili odvádět co nejlepší výkony,“ ohlíží se za sedmým místem staršího a osmým místem mladšího dorostu.

Odměnou mu byla premiéra za A tým Vsetína. Poslední listopadovou sobotu nastoupil na necelou půlhodinu proti U19 Zlína. „Ze začátku jsem byl nervózní, nechtěl jsem udělat nějakou chybu. Pak to za mě spadlo. Užíval jsem si to,“ raduje se z debutu mezi dospělými. „Před tímto zápasem jsem navíc ještě odchytal celé utkání naší U17 proti U16 Zlína,“ přibližuje náročný den Antonín Ptáček, jehož vzorem je o osm let starší brankář londýnského Arsenalu Aaron Ramsdale.