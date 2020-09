„Počítám, že to byl opravdu můj poslední zápas za reprezentaci, ale uvidíme za čtyři roky,“ pověděl Hubník s úsměvem, byť ho těsná porážka 1:2 se Skoty mrzela.

V Olomouci hrál za Česko improvizovaný tým složený z hráčů ligových klubů. Původní reprezentaci hygienici kvůli dvěma pozitivním testům na koronavirus v realizačním týmu rozpustili. Zaskakující kouč David Holoubek pak sestavil nový výběr v šibeničním termínu za pět hodin. V neděli jeden společný trénink a šlo se na věc. I proto srdnatý výkon českých záchranářů překvapil.

„Viděl jsem náš tým, jak je hladový po výsledku. Šli jsme do toho od první minuty. Soupeře a možná i veřejnost jsme zaskočili tím vstupem,“ připomněl Hubník, že už od 12. minuty Češi vedli zásluhou branky libereckého Jakuba Peška.

Skotové sice skóre obrátili, ale až do poslední chvíle se museli třást o výsledek. Velkou šanci na vyrovnání měli znovu Pešek a především dorážející Tecl, který netrefil odkrytou branku. Havlík a Růsek trefili každý jednou tyč.

Udělali jsme maximum

„Škoda, že jsme nedali z našich šancí víc gólů. Mrzí nás, že jsme nezvládli získat aspoň bod. Možná nám chybělo štěstí. Udělali jsme ale maximum,“ prohlásil Hubník.

Zápas na domácím Andrově stadionu, i když bez fanoušků, si obránce olomoucké Sigmy v rámci možností užil. „Chtěl jsem pomoct organizací a mluvením na hřišti. Většina hráčů měla první start. Jsem rád, že to kluci zvládli a trenérovi Šilhavému třeba zamotali hlavu,“ řekl účastník dvou evropských šampionátů.

Pochvaloval si spolupráci s klubovým spoluhráčem Václavem Jemelkou. „Hrajeme spolu v jednom klubu, takže víme, jak se kdo pohybuje. O to jsme to měli jednodušší. Věřím, že pro něj to jedním startem v reprezentaci neskončí. Myslím, že si cestu najde. Určitě by mohl jít do lepšího českého klubu nebo do zahraničí,“ řekl Hubník.