Rozeslal dlouhý mail, v němž se představuje, vyzdvihuje nezpochybnitelné vzdělání, fotbalové i profesní zkušenosti.

A skoro jen tak mimochodem René Příhoda, čtyřiatřicetiletý advokát z Hradce Králové, napíše: „S ohledem na současnou situaci v českém fotbale, jsem se rozhodl, že seženu-li alespoň částečnou podporu v našem kraji, že půjdu do boje o předsedu FAČR.“

Je to poměrně nečekaný krok. O jeho plánech nic nevěděli ani spolučlenové Výkonného výboru krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje.

„Překvapilo mě to zcela určitě. Na takové rozhodnutí je potřeba velká dávka sebevědomí i odvahy,“ reaguje předseda KFS Václav Andrejs.

Zda Příhoda, který je také součástí třicetičlenného souboru rozhodců asociace, dostane nominaci od Královéhradeckého KFS, zatím není jasné. „Domnívám se, že už jen to, že bychom byli schopni postavit vlastního kandidáta by bylo ukázkou, že jsme sebevědomý kraj,“ snaží se zapůsobit.

Jenže si musí počkat. „Možná nominace bude až na novém výkonném výboru,“ upozorňuje předseda.

Stejnou odpověď dostane Příhoda také z dalších míst. Nyní musí počkat, až proběhnou volby na okresní i krajské úrovni.

„Vážím si každého člověka, který chce pracovat pro fotbal a vítám jeho aktivitu. Každopádně ucházet o podporu by se měl až po volební valné hromadě našeho okresu u nového výkonného výboru,“ říká Stanislav Kaláb, předseda OFS Olomouc i KFS Olomouckého kraje. „Jsem přesvědčený, že si jeho návrhy a nápady určitě vyslechne,“ míní.

Pokud by se Příhoda do konečného boje dostal, neměl by to jednoduché. O pozici předsedy se budou ucházet těžké váhy.

Uvidí se, zda to znovu zkusí nynější šéf Martin Malík, čeká se na rozhodnutí uznávaného diplomata Petra Fouska. Připraven je také internacionál Vladimír Šmicer.

A teď k nim přibyl neznámý advokát.