Největší šok a krach zažil Milan Kratina. Miliardář, který kdysi hrál fotbal na amatérské úrovni, se rozhodl kandidovat na místopředsedu fotbalové asociace (FAČR). Jenže neuspěl. Nedostal prostor. Zástupci klubů a svazů otočili a podrželi stávajícího místopředsedu Jana Richtera.

Mimořádná valná hromada, na níž se mělo hlasovat, trvala pouhých sedmnáct minut. Schválen nebyl ani její program!

Kritici, kteří hlasování vyvolali, si vyslechli ironický potlesk. „Tahle snaha není projevem reformismu, ale destrukce,“ vzkázal pak šéf fotbalové asociace Petr Fousek.

Co mu vadí? „Nemáme záruku, že někdo za pár měsíců nepřijde a nebude zase chtít někoho odvolat. Vyjádřil jsem přání, aby toto nepatřilo do rejstříku fotbalových delegátů.“

Situaci v sále ozvláštnila i jedna fraška. Hlasů (116) bylo víc než delegátů (115). Nakonec se funkcionáři dopočítali.

Diskuse o transparentnosti

Fousek si postěžoval, že znovu dochází k pletichaření: „Máme jiné výzvy: sportovní úspěchy, řešení finančních starostí, vnitřní reformy, obnovu důvěry. A tady řešíme toto.“

Neshody nicméně ukázalo už hlasování kolem nových stanov asociace, které se uskutečnilo na řádné valné hromadě.

Zástupci reformního hnutí Fevoluce se nejprve snažili o prosazení změn, jiných formulací. Zazněla stížnost, že se opomíjejí ženy a futsal. Když protinávrhy neprošly, česká komora zablokovala přijetí stanov. „Nepovažuju to za dobrý signál, ale není to porážka, to ne,“ řekl Fousek.

Opačně dopadl bod o transparentnosti. Návrh benešovského bosse Tomáše Nováka, jenž zahrnoval mimo jiné zveřejňování uzavřených smluv nad 50 tisíc korun včetně dotací klubům, vzbudil diskusi.

„Něco určitě říct nechceme, ale určitě splňujeme všechny zákonné požadavky,“ reagoval Fousek.

Výsledek: v Čechách by návrh přijali, jenže narazil na Moravě. Možná i kvůli poznámce tamního bosse, místopředsedy a právníka Jiřího Šidliáka. „Sekretariát by nedělal nic jiného,“ prohlásil.

Co bude se Strahovem?

Bouřlivá byla i diskuse kolem stadionu Evžena Rošického. Citlivé téma otevřel Tomáš Pintér, šéf Jihočeského krajského svazu. Jeho požadavek zněl jasně: o budoucnosti lukrativní nemovitosti na pražském Strahově by již nemělo rozhodovat jen pár lidí z výkonného výboru, ale všichni delegáti valné hromady.

Tento podnět padl na úrodnou půdu. K mikrofonu se dostal i Kratina. „Měsíčně zbytečně platíme miliony. Na splátkách úvěru i nákladech za provoz,“ přidal se ambiciózní miliardář.

„Potvrzuji, že nás to stojí dost peněz. Čas nehraje v náš prospěch,“ přikývl Tomáš Sluka, šéf firmy STES, což je dceřiná společnost fotbalové asociace.

Kratina během projevu o Strahovu hodil laso Spartě. „To je přirozený partner,“ prohlásil. Dušan Svoboda, místopředseda představenstva letenského klubu a člen výkonného výboru, zvedl hozenou rukavici a okomentoval situaci. Neutrálně a jedním dechem dodal: „Jsem ve střetu zájmů.“

Následovalo slovíčkaření kvůli formulaci samotného návrhu. Řešily se lhůty, zamezení zcizení a tak dále. Nakonec vyhrál Fouskův požadavek (a byl schválen). Výkonný výbor do 30. listopadu předloží návrhy řešení, které budou předmětem diskuse na další valné hromadě.