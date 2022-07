V našem přehledu jsou tak uvedeni spíš hráči, kteří ve své době výrazně vyčnívali nad (nejen) platový průměr. Všechny částky v dolarech jsou přepočítány na dnešní ekvivalent dobových sum.

Statistika nejsledovanějších gólů: Maradona je v čele, Rosický má smůlu

I v období před 2. světovou válkou se někteří fotbalisté mohli těšit z nadprůměrných příjmů, šlo ale o naprosté výjimky. Profesionální fotbal se rozvíjel i v tehdejším Československu a především opory pražských "S" si mohly přijít na vcelku slušné peníze. Například slávista Josef Bican přišel z Vídně na Letnou přilákán platem ve výši 5000 korun měsíčně, což tehdy bylo na úrovni vrcholných vládních politiků.

Ještě v 50. letech bylo v Anglii zvykem nepřekračovat v gážích fotbalistů hranici 12 liber týdně. Tou dobou už ale ve Španělsku vznikal hvězdný tým Realu Madrid kolem dirigenta Alfreda di Stéfana, který poprvé posunul platy do (tehdy) nadpozemských sfér.

Zavládlo platové šílenství

K výraznému nárůstu platů došlo během 60. let. Někdy to přinášelo víc problémů než užitku. Třeba italské Cagliari, aby svému kanonýrovi Luigi Rivovi zabránilo odejít ke konkurenci na severu země, mu nabídlo astronomický plat ve výši 60 000 tehdejších liber. Riva dovedl Cagliari v roce 1970 k historicky prvnímu (a dodnes jedinému) titulu v Serii A, jenže jeho gáže „požírala“ dvacet procent příjmů provinčního klubu.

Přestup Lewandowského? Vedení zadlužené Barcelony rozjelo ruskou ruletu

V dalších desetiletích přibývalo mezi fotbalisty milionářů, byť se to stále nedá srovnávat se současností. Také se stalo zvykem, že z reklamy a sponzorských smluv si hvězdy přišly na mnohem víc než na hřišti. Příklad? Argentinský génius Diego Maradona bral koncem 80. let v Neapoli tři miliony (tehdejších) dolarů ročně, jeho nefotbalové příjmy byly víc než trojnásobné.

V 90. letech začaly platy fotbalistů astronomicky růst. Řadu klubů to zavedlo do poněkud děsivé spirály bláznivého utrácení a fotbalové orgány se opakovaně (čti: neúspěšně) pokoušejí do platového šílenství vnést trochu řádu a rozumu.

Jak se vyvíjely rekordní příjmy fotbalových hvězd?

1885

legalizace profesionálních fotbalistů v Anglii

platový strop 4 libry týdně (dnes 480 liber)

1925

zavedení profesionální soutěže v Československu

koncem 30. let byl nejlépe placeným českým fotbalistou Josef Bican ze Slavie s příjmem asi 5000 korun měsíčně

50. léta

Alfredo di Stéfano (Argentina/Španělsko, Real Madrid)

172 000 dolarů ročně

60. léta

Luigi Riva (Itálie, Cagliari)

945 000 dolarů ročně

70. léta

Johan Cruijff (Nizozemsko, Barcelona)

2 112 000 dolarů ročně

80. léta

Diego Maradona (Argentina, Neapol)

6 800 000 dolarů ročně

90. léta

Ronaldo (Brazílie, Inter Milán)

11 100 000 dolarů ročně

2021

Lionel Messi (Argentina, Paris St. Germain)

75 000 000 dolarů ročně

Žebříček nejlépe placených fotbalistů za rok 2021 (v dolarech):



1. Lionel Messi (Argentina, Barcelona/Paris St. Germain) 75 000 000

2. Neymar (Brazílie, Paris St. Germain) 75 000 000

3. Cristiano Ronaldo (Portugalsko, Juventus/Manchester United) 70 000 000

4. Andrés Iniesta (Španělsko, Vissel Kóbe) 31 000 000

5. Kylian Mbappé (Francie, Paris St. Germain) 28 000 000

6. Paul Pogba (Francie, Manchester United) 27 000 000

7. Robert Lewandowski (Polsko, Bayern Mnichov) 27 000 000

8. Gareth Bale (Wales, Real Madrid) 26 000 000

9. Eden Hazard (Belgie, Real Madrid) 26 000 000

10. Mohamed Salah (Egypt, Liverpool) 25 000 000