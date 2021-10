Španělé po víkendu píšouo skandálu, frustraci. Aby ne, jejich tým prohrál spornou brankou Kyliana Mbappého z 80. minuty.

Deník požádal o pohled Václava Němečka, bývalého záložníka, který působil i ve Francii. A názor někdejšího reprezentanta je jasný: „Toje pro mě ofsajd.“

Rozhodčí Anthony Taylor pustil situaci s odůvodněním, že před Mbappém chtěl míč hrát obránce. Video v tomto případě mlčelo.

„Nejsem příznivcem nového výkladu pravidel, mám za to, že z fotbalu dělají spíš chaos,“ podotkl Němeček.

Francie, jeden z nejsilnějších týmů

Bývalý fotbalista, jemuž bude v lednu 55 let, u milovaného sportu zůstal jako agent. Dodnes je ve spojení také s kamarády z dob angažmá v Toulouse, kde hrál tři roky (1992 – 1995). „Jsem zvědavý, co na to říkají, na to se jich zeptám,“ usmál se.

Nehledě na jeden okamžik, Francii považuje Němeček za jeden z nejsilnějších týmů.

„Má skvělé individuality. Euro nezvládli, ale řekl bych, že tam hrála roli atmosféra v kabině. Zvítězila ega několika hráčů – Mbappého nebo Pogby. A k tomu Benzemův návrat, ten asi také přinesl dost vzruchu. I hráči přece věděli, proč v nároďáku tak dlouho nebyl. Podílel se na vydírání, to je moc,“ uvedl rodák z Hradce Králové.

Liga národů: UEFA chtěla víc peněz

Samostatnou kapitolou francouzské hry je Mbappé. „Na rovinu říkám, že nejsem jeho příznivec. Jsou lepší fotbalisté. Ano, on je výjimečný, ale především svou rychlostí. Pokud na něj hrajete šikovně, zdvojíte posty, dá se bránit,“ řekl Němeček.

Když je řeč o titulu pro Francii, ještě je třeba zmínit samotnou soutěž. Ta moc plusových bodů nezískala, ostatně i Němeček ji zkritizoval. „UEFA chtěla vydělat víc peněz. Ale zapomíná se na to, že hráči si musí někdy odpočinout. Nejsou to stroje. Stejně tak nesouhlasím, aby se světový šampionát konal co dva roky. Když odskočím k hokeji, v posledních letech už pro mě MS není atraktivní,“ uzavřel Němeček.