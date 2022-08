„Byla to hlavně velká odměna pro zdejší skvělé fanoušky. Věřím, že si všichni utkání užili, protože podobný úspěch se nemusí Slovácku zase několik let povést. Když se takový klub, jakým je Fenerbahce dostane do Uherského Hradiště, je to velká odměna pro hráče, celý region,“ míní Novák.

Rodák z Přerova zhlédl už úvodní duel třetího předkola Evropské ligy, předtím navštívil i smolnou odvetu Fenerbahce s Dynamem Kyjev. „Byl to nešťastný zápas pro domácí,“ má jasno.

Zatímco s ukrajinským šampionem turecký gigant v Lize mistrů vypadl, s vítězem MOL Cupu si zvedl náladu, potvrdil roli velkého favorita a bez větších problémů postoupil.

„Dvojzápas Slovácka s Fenerbahce se rozhodl už v Turecku. Za mě tam Moravané podlehli atmosféře, což jsem očekával, protože na ni nejsou z české ligy zvyklí,“ upozorňuje.

„Každý, kdo navštíví zápas v Istanbulu, kde chodí pravidelně šedesát tisíc diváků, si domů odnese skvělý zážitek. Je tam opravdu bouřlivé prostředí, peklo. Kdo tam nebyl, tomu se o tom těžko vypráví,“ říká.

„I když je stadion prázdný, na každého to obrovsky dolehne. Jak se dřív říkalo o Spartě, že jejich soupeři prohrávají v Průhonicích, před týdnem to stejné platilo o Slovácku. Když vstoupíte na trávník, začnou zpívat chorály, je složité se s tím vypořádat. Možná to někdy dříve zažili Kadlec s Petrželou, ale moc dalších hráčů ne,“ myslí si.

Podívejte se: Zázrak se nekonal. Slovácko v domácí odvetě hrálo s Fenerbahce 1:1

Právě s Petrželou si Filip Novák v Istanbulu vyměnil dres, na cestu do autobusu jej nabalil tureckým pivem.

Odveta už byla vyrovnanější, navíc český bek ve službách tureckého týmu se na rozdíl od prvního zápasu dostal i do hry. „Samozřejmě mě mrzí, že Filip nehraje pravidelně, ale konkurence v tak velkém klubu je obrovská. Kádr Fenerbahce čítá snad osmdesát jmen, další hráči jsou na hostování. Třeba Slavia má na soupisce tři stopery, kdežto ve Fenerbahce je jich osm, takže aby se dostal do základní sestavy, má to obrovsky těžké,“ vnímá Novák starší.

Český reprezentant je navíc třetím nejstarším hráčem v tureckém velkoklubu. „Není mu už dvacet, takže v hlavě si to umí poskládat tak, že ho to nesrazí na kolena. Bude na sobě pořád pracovat a třeba ještě jeho chvíle přijde,“ věří hrdý táta.

Pro dvaatřicetiletého krajního beka byl zápas v Uherském Hradišti o to zajímavější, že s kariérou začínal v nedalekém Zlíně.

„Zápasy mezi těmito rivaly jsou regionální derby a já vždy držím palce Zlínu, takže pro mě speciální utkání," přiznal na předzápasové tiskové konferenci bývalý hráč Jablonce, Midtjyllandu či Trabzonsporu.

Ani Pavel Novák nepřál ve čtvrtek úspěch Slovácku. „Když máte někde syna, je zcela jasné, komu fandíme. Sice je mi to trošku proti srsti, takže nebylo žádné bujaré fandění, ale ve skrytu duše jsem přál Fenerbahce,“ přiznává s úsměvem.

Přerovský zpěvák doprovází úspěšného potomka po celou jeho kariéru. Pomáhal mu hlavně v začátcích, ale oporou mu byl i později. Přátele získal ve všech klubech, kde Filip Novák hrál.

Posila! Slovácko před odvetou s Fenerbahce dotáhlo příchod Mihálika z Plzně

„Třeba v sobotu jedu na koncert do Aše a po cestě domů se stavím v Praze, kde se půjdu podívat na Sigmu Olomouc proti Spartě. Dobře se znám třeba s Ladislavem Minářem. Filipa coby sedmnáctiletého dostal ve Zlíně do velkého fotbalu. Postavil jej na Baníku a Filip si dal vlastní gól. Nakonec tam hosté vyhráli a dodnes na to vzpomínáme a smějeme se tomu,“ uvedl.

Osmapadesátiletý Novák se ve fotbalovém prostředí pohybuje pravidelně. Často lítá do Turecka, navštěvuje i zápasy české ligy. Když má volno, zajede za přáteli do Zlína, v kontaktu je s jabloneckým Hübschmanem i dalšími borci.

„Díky synovi mám všude kamarády, známé,“ chlubí se.

Na stadionech se cítí podobně jako na pódiu. Dříve podporoval rodný Přerov, nyní se angažuje hlavně při různých charitativních akcích, finančně dotuje i turnaje mládeže. Hlavně se ale pořád baví muzikou, dál obráží republiku, koncertuje. „Fotbalisty potkávám i na svatbách, jako nedávno Václava Kadlece s Jakubem Brabcem,“ dodává závěrem.