A i když Moravané německému favoritovi v odvetě podlehli 0:2 a v pohárové Evropě skončili, současný trenér divizního Slavičína na konfrontaci s bundesligovým mančaftem moc rád vzpomíná.

„Bylo to parádní období, velké zážitky. Utkali jsme se nejen s Wolfsburgem, ale i Helsinborgem, Bělehradem nebo Sochaux. Pro všechny to byla velmi cenná konfrontace s Evropou. Byly to jiné zápasy než v české nejvyšší soutěži. A to je vlastně i cíl současných ligových hráčů, aby se taky dostali do Evropy, což je to největší gró,“ míní Slončík.

Pro rodáka ze severu Moravy byly duely v Intertoto Cupu vrcholem kariéry. „Proti nám stáli kvalitní soupeři. Třeba za Wolfsburg nastoupil Argentinec D´Alessandro, který snad už tehdy stál skoro osm milionů euro. To byl masakr,“ vybavuje si zpětně.

Pro Slončíka byly zápasy v letním poháru odměnou. Vždyť v roce 2002 se ve Zlíně, kterému pomohl k návratu do první ligy, se stal nechtěným a po konci smlouvy odešel ke konkurenci do Synotu.

Na Slovácku strávil necelé dva roky. Kvůli zdravotním problémům rozvázal smlouvu a v sedmadvaceti letech ukončil profesionální kariéru a odešel do Provodova hrát krajský přebor.

Celek z Uherského Hradiště ale sleduje dál. Známému trenérovi neuniklo, že se klub po dlouhých osmnácti letech vrací do Evropy.

„Mužstvo bylo dlouhodobě pohromadě. V sestavě mají zkušené i dravé hráče. V klubu je zdravá atmosféra. Navíc trenér Svědík tomu dal řád, přidal třešničku na dortu. Všechno si to sedlo, fungovalo to,“ vnímá Slončík, který v nejvyšší soutěži odehrál 38 zápasů a vstřelil v nich čtyři branky.

Podle čtyřiačtyřicetiletého divizního kouče, který v minulé sezoně působil coby asistent trenéra na lavičce Fastavu Zlín, ale bude těžké na letošní fantastickou sezonu v budoucnu navázat.

„Je otázka, jak to bude pokračovat, protože Slovácka je regionální klub, který nebude mít prostředky na to, aby koupil lepší a dražší hráče. Ekonomika je v této lokalitě daná,“ připomíná.

„Úspěch se někdy podaří udělat, teď je otázka, jak se s ním naloží a zda toho klub využije a jak to bude pokračovat dál,“ přidává.

Zatímco vedení Slovácka už spřádá plány na další soutěžní ročník, hráči si užívají závěr úžasného období. Největší úspěch klubové historie si vychutnají společně s fanoušky v sobotu večer na Městském stadionu Miroslava Valenty, kam právě dorazí rival ze Zlína.

Podle Slončíka zůstává derby i přes rozdílné postavení obou mužstev otevřené. „Slovácko je papírovým favoritem, čtvrté místo má jisté. Zlín je zase zachráněný, mužstvo se pod trenérem Honzou Jelínkem uvolnilo. Proti Liberci šlo vidět zlepšení po herní stránce. Oba týmy jsou bez tlaku, může to být dobrý fotbal s nábojem,“ věří Slončík.