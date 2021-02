Prvotina bývalého hráče Veselí nad Moravou, Hodonína nebo Uherského Brodu se jmenuje THEO a Zlatá Hora.

Fantasy příběh odehrávající se ve fascinujícím Světokraji je určen dětem druhého stupně základní školy, přečíst si jej však mohou i mladší chlapci a dívky.

„Kniha přináší barvité vyprávění plné strhujících činů a zážitků pohádkových bytostí. Nechybí ani plno lidských ponaučení,“ prozrazuje nováček mezi spisovateli.

Ťok svojí prvotinou překvapil. Známý fotbalista totiž nikdy dřív nic nenapsal. Kamarádky neokouzloval básněmi, ani do žádné povídky se nepustil. „Nanejvýš pár slohových prací ve škole,“ směje se.

Sepsání knihy včetně ilustrací, které si dělal taktéž sám, mu zabralo více než rok. Počet stran je po všech úpravách 156.

Nápad napsat dětskou knihu se zrodil ještě v době, kdy byl profesionálním fotbalistou. „Mezi tréninky jsem měl spoustu volného času. Nikdy jsem nebyl fanouškem počítačových her. Raději jsem dával přednost čtení nebo malování,“ líčí.

A tak jednoho dne vzal do ruky tužku s papírem a zkoušel psát. Na děti při své tvorbě myslel hned od začátku. „Protože věřím, že i já sám je jednou budu mít. A před spaním jim budu číst pohádky. A že bych jim mohl přečíst svou vlastní knihu, to byla ta největší motivace,“ říká.

Kuráž mu dodal hlavně Frank Lampard. Ťokův idol, velký nejen fotbalový, ale životní vzor. „Když jsem se dozvěděl, že napsal knížky pro děti, ihned jsem si je zakoupil. Byl pro mě dalším motivačním prvkem,“ přiznává.

Bývalý záložník Slovácka, který ve FORTUNA:LIZE odehrál čtrnáct utkání a vstřelil jeden gól, se u psaní knížky náramně bavil. I proto se rozhodl pro volné pokračování, na kterém již pracuje. „Jsem takový, že rád poznávám a zkouším nové věci,“ říká s úsměvem finanční účetní.

Zdroj: Youtube

Ťokovi při tvorbě pomohla také pandemie koronaviru. Jelikož kvůli vládním nařízením se zkrátila loňská sezona a i letošní ročník je výrazně poznamenaný, měl na psaní a kreslení více času. „Jsem moc rád, že jsem ho plnohodnotně využil,“ těší rodáka z Veselí nad Moravou.

S knihou se už pochlubil na sociální síti, nechal ji přečíst rodinným příslušníkům a nejbližším. „Všichni oceňují hlavně to, že se mi to podařilo dotáhnout do konce. I jim patří velké poděkování za podporu,“ prohlásil.

Živit se psaním knih ale zatím nehodlá. Raději zůstane u fotbalu. Nyní působí v Rakousku, hraje za Mistelbach. „Jsem tam naprosto spokojený a nic mi nechybí,“ přiznává.

Nyní ale čeká, až se situace ohledně pandemie koronaviru zlepší a zase bude moct hrát i trénovat. „Jsem v kontaktu s trenérem, který posílá pravidelně informace z Rakouska. Samozřejmě i já musím sledovat situaci v Česku, především opatření k vycestování,“ uvedl.

Momentálně se tak připravuje individuálně, spoluhráči mu ale schází. „Každý sportovec potvrdí, že to není totéž jako trénink v kolektivu,“ pravil.

Ťok kromě velkého fotbalu hraje také futsal. Věrný i po sestupu z první ligy zůstává Hodonínu. S vedením Tanga je domluvený na pokračování, na jaře už se ale asi do haly nepodívá. „Je to škoda, protože v Hodoníně je skvělá parta kluků, pokud se sejdeme na tréninku, a velmi dobré zázemí. Navíc to mám blízko z domovu,“ připomíná.

Kde koupit Ťokovu knihu?

Fotbalista Tomáš Ťok plánuje vytvořit novou webovou stránku, kde budou veškeré informace. Nejrychlejší způsob koupě knihy je přes email kniha-tok@email.cz nebo na facebookových stránkách Tomáš Ťok. Cena je 250 Kč.