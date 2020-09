Nejvíce si ale Libor Soldán z bohaté kariéry cení čtyř postupů do nejvyšší soutěže. Ten poslední zažil přesně před dvaceti lety v dresu Synotu Staré Město. „Ten se Synotem byl nejkrásnější,“ přiznává.

„Region tím žil a žije v podstatě dodneška. Pro mě jsou to nejlepší vzpomínky,“ přidává.

Obrovský úspěch vyvolává v rodákovi z Moravské Třebové krásné emoce i po tak dlouhé době. „Je to můj největší zážitek z působení na Slovácku. Vybavuji si například, jak jsme slavili na kašně v Hradišti. Bylo to dlouhé, monstrózní a nádherné,“ usmívá se.

Už předtím ale slavil postup do ligy i se Slováckou Slavií. V památné sezoně 1999/2000, kdy Staré Město v předstihu opanovalo druhou ligu, byl dokonce kapitánem mužstva.

„Tehdy jsme měli perfektní zázemí, výborný mančaft, skvělého trenéra, který to dobře sladil. Byli jsme tehdy neskutečná parta, všechno nám fungovalo. Od vedení přes trenéry, kabinu, až po jednotlivé hráče. Kluci byli vynikající, všichni jsme táhli za jeden provaz. Nikdo si nic nezáviděl. Naopak, jsme se spíš hecovali a makali. Úplně ideální období,“ rozplývá se dnes šestapadesátiletý Soldán.

Na Slovácku si navíc tehdy našel i životní partnerku, se kterou má dvě krásné dcery. V regionu se usadil natrvalo, přirostl mu k srdci. „Já jsem Slovácko spojil jak se sportem, tak i s rodinou, ze zázemím. Jsme šťastný člověk a jsem moc rád, že jsem sem tehdy přestoupil,“ přiznává s úsměvem.

Angažmá na staroměstském Širůchu v něm zanechalo hluboké stopy. Přitom do Synotu přicházel z až ve třiceti letech z Brna, kde se stal nepotřebným.

„Tenkrát mi tam řekli, že jsem pro ně starý a že mě nechtějí. Už to pomalu vypadalo na konec kariéry. Chtěl jsem si ji ale o chvíli ještě prodloužit a nakonec jsem vydržel hrál do sedmatřiceti. Byla to pro mě taková satisfakce,“ přiznává.

Lepší závěr kariéry si opravdu přát nemohl. „Byly to nádherné časy. Klubu začala nová éra a já jsem moc rád, že jsem u toho byl,“ uvedl.

Soldán byl platný nejenom v boji o nejvyšší soutěž, ale důležitou roli sehrál v týmu nováčka i po vysněném postupu do ligy. Synotu svými zkušenostmi a přehledem pomohl k poklidné záchraně, jako libero se navíc blýskl pěti brankami.

„Trenér Komňacký mě posílal na standardky. Navíc se cvičily tak, že balony mířily do prostorů, do kterých jsem si nabíhal. A pomohlo mi i to, že jsem dřív hrál v útoku. Pamatoval jsem si, kam naklonit hlavu po rozích nebo nasměrovat nohu,“ popisoval již dříve.

V dresu Synotu pak nastoupil i do sezony 2001/2002, ale v ní už dokončil jen první polovinu. Ligovou derniéru prožil 2. prosince 2001 v Liberci (1:4). Tenkrát mu bylo 37 let, 8 měsíců a 3 dny a na postu šéfa obrany jako druhý nejstarší fotbalista soutěže zaučoval i Jana Trousila, pozdějšího kapitána Slovácka či Zbrojovky.

„Cením si, že jsem vydržel hrát tak dlouho. Na základě výkonnosti mi to umožnilo Staré Město, vyhýbala se mi vážnější zranění a také mi pomohlo domácí zázemí. Rodině jsem se snažil věnovat, ale když jsem si potřeboval oddechnout, dopřála mi klid,“ prohlásil.

Na nádherné časy zavzpomínal i s kamarády a bývalými spoluhráči na Městském stadionu Miroslava Valenty, kde se uskutečnilo setkání právě u příležitosti výročí dvaceti let postupu Synotu do ligy.

„Uteklo hodně rychle. Přijde mi, jako by to bylo včera,“ říká.

„Jsem moc rád, že jsem mohl kluky zase vidět. Většinou se sejdeme párkrát za rok. Třeba v zimě při halových turnajích,“ připomíná.

Sloučení obou klubů v jeden v žádném případě nelituje.

„Právě díky tomu postupu se mezi Hradištěm a Starým Městem pohnuly ledy. Nakonec se to díky firmě pana Valenty a podpoře radnic spojilo. Postavil se nový stadion a od té doby je tady liga,“ ví Soldán. „Byl to určitě milník pro celý region. Vždyť od té doby to tady funguje,“ připomíná.

S jistou nevraživostí se ale setkává i nyní, kdy v krajské I. B třídě skupině C trénuje právě Jiskru Staré Město, jejíž slávu se snaží oživit.

„Znám lidi z Hradiště, kteří by v životě nešli na fotbal do Staráku a opačně. Dodneška spolupracuji s některými lidmi, kteří do Uherského Hradiště nikdy nepůjdou na fotbal. Já bych byl ale strašně rád, aby oba kluby spolupracovaly a Staré Město se díky tomu dostalo trošku výš, než momentálně je,“ přeje si.

Libor Soldán

Narozen: 30. března 1964 v Moravské Třebové

Hráčská kariéra: Kunčina, Slovan Moravská Třebová, Dukla Kroměříž, ZVL Považská Bystrica, Sigma Olomouc, Zbrojovka/ Boby Brno, JOKO Uherské Hradiště, FC Synot, Spartak Hluk, Babice, Staré Město

I. liga: 182 zápasů, 22 gólů (Brno: 80/9 + II. liga: 29/11)

Hráčský post: univerzál

Přezdívka: Malajský tygr, šedý vlk