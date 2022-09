Slavia má sice na svém kontě za 9 zápasů úctyhodných 31 branek, problém je ale úplně jinde – v klíčových zápasech letošní sezony se prezentuje obrana sešívaných velmi neklidným dojmem. Po odchodu kapitána Ondřeje Kúdely je vidět, že zadní řady přišly o lídra.

Ovlivnil sportovní ředitel Slavie dva zápasy? Bílka vyšetřuje etická komise

Roli Ondřeje Kúdely v obranné linii čas od času převezme Tomáš Holeš, ten je pro hru Jindřicha Trpišovského ale zdaleka výraznější na pozici defenzivního záložníka.Čerstvá posila Slavie ze začátku sezony Eduardo Santos přišel právě z mistrovské Plzně, která nebyla schopna brazilského stopera zaplatit. Dá se tak v nadsázce říct, že do Edenu poslala Trojského koně.

Od čtyřiadvacetiletého Santose si Slavia slibovala pojetí fotbalu, které dříve v Edenu předváděl Simon Deli – dominance v hlavičkových soubojích či kreativní rozehrávka.Působení rodáka ze Sao Paula v Edenu je však zatím velkým zklamáním.

V plné nahotě to ukázaly poslední dva zápasy, ve kterých Santos nastoupil. V tom prvním na Slovácku se Santos přimotal k brance Slovácka, kdy hned na začátku dezorientovaně hlavičkoval do prostoru, ve kterém se nacházel írácký záložník Doski, jenž poslal Slovácko do vedení.

Tecl do reprezentace. Nejlepší střelec ligy doplnil tým, připojil se i Vlkanova

Santos poté předvedl řadu ležérních chyb, které vyvrcholily předčasným střídáním už v 60. minutě.V nedělním utkání v Plzni se Santos pakoval ze hřiště už ve 2. minutě, když po prohraném hlavičkovém souboji stáhl plzeňského Mosqueru. Hlavní sudí zápasu Kocek byl nekompromisní – červená karta a penalta.

Chorého rýpanec

Santosovo jednání sice diplomaticky omlouval slávistický trenér Trpišovský, na druhé straně barikády byl ale názor na situaci poměrně jasnější. „Byli jsme na Santose nachystaní, věděli jsme, že v zápasech je až přehnaně sebevědomý a může provést něco hezkého,“ rýpl si plzeňský Tomáš Chorý, který se z následné penalty prosadil.

Slávisté, do naha. Dvojí metr nepatří na fotbal, Plzeň by měl stihnout trest

U Slavie se v moment, kdy se zranil Tomáš Holeš, ukázala největší aktuální slabina. Střed obrany bez prvozironího záskoku v podobě Holeše působí velmi nejistě – Taras Kačaraba střídá výborné zápasy s těmi, kdy po prvních dvou chybách oplývá nejistotou, dvaadvacetiletý Švéd Aiham Ousou ještě v lídra obrany nedorostl.

Plzeň si tak po zápase může mnout ruce z víc důvodů. Odskočila Slavii a souhrou okolností se jí nepodařilo udržet Santose, který pak přelomil průběh zápasu ve prospěch Západočechů.