Vedení Fastavu Zlín už ve čtvrtek po jednání vlády a opětovném zavedení nouzového stavu a snížení kapacity stadionu okamžitě pozastavilo prodej vstupenek na sobotní utkání s Baníkem Ostrava.

„Veškeré zakoupené a vydané vstupenky jsou stornovány a budou proplaceny zpět jejich majitelům. Přednost mají permanentkáři,“ říká generální sekretář klubu Lukáš Pantálek.

Brány stadionu Letná se otevírají ve 13.30, do areálu se dostanou pouze majitelé permanentních vstupenek, a to do počtu tisíc. Může se tedy stát, že opozdilci o šlágr přijdou.

„Bohužel nemáme jinou možnost, jak uspokojit všechny permanentkáře, proto doporučujeme přijít s co největším předstihem, aby se dostalo právě na vás,“ nabádá Pantálek.

Sportovní utkání může od pátečních osmnácti hodin kvůli šíření koronaviru navštívit maximálně tisíc lidí. Platí, že musejí být po očkování nebo prodělaném covidu, což byla novinka od pondělka.

Konkurenční Slovácko problémy ohledně nových vládních restrikcí nyní neřeší, o víkendu hraje v Českých Budějovicích. Horší to bude mít příští týden, kdy doma ve šlágru 17. kola hostí Plzeň.

Mikulášský duel dvou soupeřů z popředí tabulky se na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti odehraje v podobném režimu jako v sobotu ve Zlíně.

„Samozřejmě nás to mrzí. Hlavně po vyprodaném zápase se Spartou by to byla velká škoda, kdybychom nesměli na stadion pustit fanoušky. Myslím si, že i na Plzeň by přišla spousta diváků, znovu by byla skvělá atmosféra. Bohužel se asi musíme zase smířit s tím, že podle nových nařízení nám klesne návštěvnost,“ povzdechl si mluvčí 1. FC Slovácko Marek Jurák.

Omezeny budou také aktivity v amatérském sportu, kde se může hromadných akcí typů zápasů a turnajů zúčastnit maximálně sto lidí. Nyní byl limit tisíc.

Na rozdíl od restrikcí, které trvaly od loňského podzimu do letošního jara, tentokrát zůstávají venkovní i vnitřní sportoviště otevřená a trénink i soutěže jsou povolené.

Na děti do 12 let se nevztahují žádná omezení, mládež do 18 let se může při zápasech prokazovat i PCR testem a pro dospělé platí režim očkování nebo prodělané nemoci jen při zápasech.

Pravidelné tréninky ve stálých skupinách se mohou konat bez prokazování jen se sledováním příznaků.