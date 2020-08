Pikantní start FORTUNA:LIGY. Zlín na úvod vyzve v derby Slovácko

Fanoušci se mají na co těšit. Tedy hlavně ti, co se dostanou do hlediště na Letnou. Nový ročník FORTUNA:LIGY, který má 34 kol bez nadstavbové části, odstartuje třaskavým derby fotbalistů Zlína se Slováckem. Úřední začátek je stanovený na sobotu 22. srpna. Odveta na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti se uskuteční až v posledním kole na konci května.

Zlín (ve žlutém) proti Slovácku. Ilustrační foto | Foto: Deník/Stanislav Dufka